Entre lágrimas, Tini se quebró en un vivo: "Pueden hacerle mucho daño a una persona"

Tini Stoessel le volvió a mostrar a su público su lado más sensible en un vivo que ofreció en sus redes sociales, en el cual se quebró en llanto refiriéndose al daño que generan los comentarios maliciosos en redes sociales, además de agradecer y celebrar con sus fanáticos la repercusión de su última canción 'Pa', que le dedicó a su progenitor Alejandro Stoessel y que se basa en el miedo que ella tiene a perderlo, y que tuvo cuando estuvo internado en grave estado por una hemorragia estomacal.

"Quiero hacer este vivo principalmente para agradecerles por todos los mensajes que me llegaron desde la primera canción que publiqué con el video 'Pa'... estoy nerviosa también, perdón. Por todas las historias que me fueron contando, por todos los sentimientos que me fueron compartiendo", reconoció la artista. "En este álbum estoy contando parte de mi historia y parte de heridas que todos tenemos y todos vamos pasando no a lo largo de la vida, y vamos aprendiendo, vamos creciendo, y nos vamos dando cuenta un montón de cosas", agregó.

Tini Stoessel y su padre alejandro.

La figura juvenil de la escena musical también expuso su intención de ser un soporte aunque sea a la distancia a sus fanáticos y fanáticas. "Ojalá pueda acompañarlos -en algún punto- en sus vidas, que no se sientan solos, que no tengan miedo a hablar, que no tengan miedo a llamar a alguien si lo necesitan, de decir lo que les está pasando", deseó.

"Es tan importante haber podido, primero, verbalizar las cosas; después, darme cuenta que yo necesitaba estar en coherencia con mi arte y con lo que yo hago, y frenar, tomarme mi tiempo, escribir este álbum y compartirlo con ustedes", recordó respecto a las crisis que atravesó en los últimos meses, en los cuales hasta interrumpió un show para dar mensajes relacionados al cuidado de la salud mental.

"No pensé que este vivo iba a pasar, no pensé que me fuese a animar. Quiero agradecerle a toda la gente que me acompañó en toda mi vida, mi familia, mis amigas de toda la vida, a la gente que fue parte de este proyecto, a todo mi equipo, y a ustedes por haber conectado con cada cosa que fui haciendo y cada proceso que fui viviendo", afirmó, y luego definió como "muy liberador haber podido hacer música con cosas" que ni siquiera se animaba a decir. "Estoy muy feliz por eso. Falta muy poquitito para que salga el álbum y espero que lo disfruten", adelantó.

Tras esa instancia se metió en la violencia virtual que muchas veces desprende los odiadores seriales. "Algo que suelo decir bastante. Esto de las redes sociales, ver algo de alguien que está expuesto o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad. Pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo", advirtió Stoessel. "Ojalá se tome un poco más de conciencia, bastante más de conciencia, lo que generan las redes sociales. Un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó", referenció.

El quiebre de Tini Stoessel en el vivo que dio en redes sociales, cuando habló sobre el bullying en redes sociales.

"Lo digo en general, siento que se habla muy libremente de la vida del otro. Se mira muy libremente la vida del otro, de qué es lo que uno piensa. Y nadie sabe lo que está viviendo procesando esa persona puertas para adentro", señaló. "Entonces, por favor, eso de poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida sobre la otra persona, simplemente por lo que esa persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo", cerró la cantante.