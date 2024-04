Tini Stoessel cargó contra Tinelli, lo llamó "Judas" y lo acusó de haberle cerrado las puertas del ambiente artístico

En el año 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimaba el Recurso de Queja interpuesto por el ex director artístico de Ideas del Sur y padre de Tini Stoessel, Alejandro Stoessel, contra la sentencia donde se rechazaba su demanda por la titularidad de la obra "Patito Feo". De esta manera, el tribunal máximo le negaba al productor de forma definitiva la posibilidad de reclamar la titularidad de la obra televisiva emitida en El Trece entre 2007 y 2008, y escribía un capítulo más de la pelea que mantiene históricamente con el conductor luego de que éste lo echara de Ideas del Sur, en 2008, y un año después le ganara un juicio por la autoría de Patito Feo.

Aquel juicio millonario había dejado al borde de la "quiebra" al productor y desde entonces nada más se supo de la guerra que había protagonizado junto a Tinelli hasta que Tini decidió recordarla a través de su último álbum musical y con muy duras palabras hacia el gerente de programación de América TV. Incluso, la cantante lo acusó de haberle cerrado las puertas del mundo artístico hasta que aquel recordado papel en Violetta le salvó la carrera.

La demanda había sido iniciada contra Tinelli en 2009 por los derechos de la serie televisiva. En ese entonces la Cámara falló a favor del conductor del Bailando dejándolo sin más instancias de apelación. Por este motivo, Stoessel inició el Recurso de Queja que no prosperó. El productor reclamaba a la empresa los registros y solicitudes de marcas que componen la expresión "Patito feo", además de la propiedad intelectual, a pesar de que en ningún momento fue parte autoral del guión de la tira.

Paralelamente planteó un "beneficio de litigar sin gastos" para que en caso de perder la demanda no tuviera que pagar las costas del juicio que él mismo inició, pero finalmente ese pedido también fue rechazado y Alejandro tuvo que enfrentar los gastos correspondientes a los abogados de Ideas del Sur y de Tinelli. Además, tuvo que cancelar la tasa correspondiente al servicio de justicia, que era una proporción del monto de su pretensión.

Tini hizo una contundente publicación en su Instagram sobre su futuro.

Con esto en mente, en LAM no tardaron en adjudicarle a Tinelli el último lanzamiento de Tini. "Hasta acá venía presentando dos o tres temas que ni fun ni fan, no decían nada, que Buenos Aires, que posta, que no sé qué, para los fans divinos, pero ahora abrió el ventilador Tini, porque se venía especulando con esto y el corte del pelo y todo eso tenía que ver y Yanina acá lo adelantó, que iba a contar un montón de cosas que hasta ahora no había contado", disparó Ángel de Brito.

El tema en cuestión es "Ángel" y, según la propia artista, está dedicado exclusivamente a su papá. En el, la cantante recorre varias etapas de su vida y en un momento menciona el escándalo judicial de 2008 que dejó en la lona a su familia. "Se tuvo que ir a laburar a Paraguay", recordó Yanina sobre Stoessel y agregó: "No son amigos, pero ahora, o sea, Alejandro hoy que pasó todo no te habla mal de Marcelo, es más habla bien y le gustó el Bailando".

De acuerdo con De Brito, Tini tiene "atragantado" el paso de Camila Homs por la última edición del Bailando. "Maradona lo puteaba Tinelli porque venía Verónica Ojeda. ¿Si creo que eso le molesta a Tini? Re y lo dice en el disco", sostuvo el conductor de LAM. Si bien no lo menciona abiertamente, en la letra en cuestión, Tini recuerda que fue un viernes de aquel 2008 cuando Tinelli le dio el "beso de judas" a su papá, "2008, diciembre, fue un viernes/Ojos que no ven, traición que no sientes", arranca.

Y sigue: "Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?/ ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes?/ Si fueron hermanos, y adiós para siempre/ Si él le dio le dio la mano y el otro los dientes/ Le dieron la espalda y él siempre de frente/ Le dieron las gracias, lo empujan del puente/ Yo ya no entiendo bien qué pasó/ Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue/ La herida se tatuó en su piel/ La mentira la oyó todo el mundo/ La verdad nunca la escuchó nadie/ Por eso necesito gritarla a toda Buenos Aires".

Tini lanzará su nuevo disco el 11 de abril.

Finalmente la cantante sostiene que el tiempo se encargó de todo y que el destino "de violeta" la pintó. "Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse, de eso se trata amarse, pero también me dolió y para decirlo no es tarde", sigue Tini para luego contar que las producciones del país "no querían" contratarla por ser "hija de él". "Pero la justicia divina existe, si supieran las veces que me llamaron para abrir su show (por el Bailando), cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado, pero gracias a eso aprendí lo que no quiero hacer en esta vida", disparó, con firmeza y contundente la cantante contra Tinelli.