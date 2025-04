"Estamos en pleno garche": la llamaron en vivo a Laurita Fernández y, ¿la agarraron infraganti?

Suena tremendo. Laurita Fernández sorprendió a todos en su paso por el ciclo Club de las 7 del stream Luzu. ¿Qué fue lo que pasó? La bailarina se levantó tempranísimo para dar la entrevista y se prendió a un chiste que se convirtió viral en cuestión de minutos.

Profesional como siempre, la ex de Fede Hoppe atendió de inmediato a la productora que la llamó cinco minutos aires del aire para asegurarse de que había amanecido. "Me levantó tu productora, así que acá estamos con la perra que a penas me escuchó que hablé se me vino a chupetear toda y a escucharlos", bromeó.

El navegador no soporta este contenido.

"Quería hacerles una maldad, pero no me dio porque... la verdad es que iba a atender el llamado como si estuviese en pleno garche", reconoció, lo que generó las risas del conductor, quien le pidió que simulara la llamada.

Gauchita, Laurita hizo alusión al viral de la señora que gime "ay, así; así, despacito". El chiste duró bastante y la bailarina lo dejó todo para que el segmento también tuviera su repercusión en las redes sociales, lo cual sucedió en cuestión de minutos.