"¡Traga leche!": Ángel de Brito y Nacho Rodríguez cruzaron los límites con insultos, acusaciones personales y denuncias en redes

En un episodio que expuso con crudeza el costado más tóxico del universo del espectáculo, Ángel de Brito y Nacho Rodríguez protagonizaron una violenta confrontación pública a través de sus cuentas de X (ex Twitter). Lo que comenzó como un cruce habitual de críticas televisivas escaló rápidamente a un conflicto cargado de agravios personales, expresiones discriminatorias y acusaciones privadas que nada tienen que ver con la profesión periodística.

Ángel de Brito se hartó de Nacho Rodríguez

Todo se desató cuando De Brito, visiblemente cansado de las críticas que el panelista de Radio 10 le dedica casi a diario, decidió compartir un video con una de sus intervenciones para denunciar lo que él consideró una obsesión. Pero el tono elegido por el conductor de LAM desbordó todos los límites: "Este traga leche que se come al Gato por un panel... Está obsesionado conmigo. ¿Qué carajo hizo, qué entidad tiene, qué problema tiene con su sexualidad?".

El posteo -que rápidamente se viralizó y fue duramente cuestionado por gran parte del colectivo LGBTIQ+- incluyó además una burla directa al físico de Rodríguez y una referencia irónica: "Piensa que diciendo conductora genera algo? Pobre infeliz... Cuando quieras te regalo un comedor". Lejos de llamarse a silencio, Nacho Rodríguez redobló la apuesta con otro extenso descargo en la misma red social. "Papito, sos un gran homofóbico y todo el colectivo LGBTIQ+ te detesta", escribió.

Y siguió: "Recién veo el post del periodista que se cree el mejor del rubro espectáculos y que vive hablando de mi. Yo solo respondo sus agresiones con información, cosa que no hace. Hablá de mí con pruebas y respóndeme a la información que estoy dando, porque decir ´traga leche´ o meterse con los aspectos físicos es algo habitual en vos, en las mujeres y con chicos de la colectividad. Lo ofende el trato en femenino, algo habitual entre nosotras. Me bloqueo, por eso no pude responder a su post".

Además, en respuesta al conductor de América TV, a quien acusó además de tener una actitud misógina y discriminatoria recurrente, también aprovechó para reflotar su crítica original al rating de LAM y lanzó nuevas denuncias sobre supuestos vínculos sentimentales entre miembros del equipo del programa. "Acá aguardo pacientemente que nos amplíes lo de Lucas González con tu panelista, los 19 años y 6 meses perdiendo el tercer puesto, lo que hacés en el depto de tu panelista estrella, etc. No podés creer que hable de vos. Creíste que te iba a temer. Iluso. Temé vos por mí", cerró, dejando entrever que el escándalo apenas comienza.

La contundente respuesta de Nacho rodríguez a De Brito

El cruce entre ambos periodistas generó un fuerte repudio en redes sociales. Usuarios y colegas cuestionaron la escalada verbal y el uso de expresiones estigmatizantes por parte de una figura como De Brito, que tiene influencia y llegada a audiencias masivas. También pusieron la lupa sobre la falta de responsabilidad con la que ambos manejaron información privada y sin confirmar, echando más leña al fuego del espectáculo como chisme destructivo. Lo más preocupante del cruce no es su tono, ni siquiera las denuncias personales que circularon sin ningún tipo de filtro, sino la naturalización de un lenguaje violento, homofóbico y machista.