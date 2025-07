Vicuña metió la cola y "La China" no se lleva a sus hijos a Estambul: mientras Icardi se manda mensajes hot con Wanda

La partida de Eugenia "La China" Suárez a Estambul, para acompañar a su novio Mauro Icardi en su pretemporada en el Galatasaray, arrancó con el pie izquierdo, ya que su ex Benjamín Vicuña le revocó el permiso para llevarse a los hijos que tienen en común. No obstante, la actriz se fue sin ellos y volverá cuando el trámite esté listo. Mientras tanto, crecen los rumores acerca de mensajes hot que se envía su pareja con la madre de sus hijas, Wanda Nara, con quien la une un conflicto de divorcio durísimo. "Cambia todo el plan inicial que tenían armado Mauro Icardi y la China Suárez. ¿Qué pasó? El jueves, Benjamín Vicuña fue a ver a su abogado y cambió, me dijeron en un acto intempestivo, los permisos de viaje para sus hijos", explicó la periodista Karina Iavícoli al aire del programa Infama.

A su vez, su colega Facundo Ventura respaldó la información a través de unas historias de Instagram en donde aclaró que la mujer "viajará primero a instalarse y a organizar todo lo que tiene que organizar en Estambul y después volverá a buscar a los chicos cuando tenga la autorización para poder llevárselos". Lo cierto es que, tal como explicaron al aire del programa de América TV, Vicuña tenía un permiso libre para sus hijos hasta los 18 años, aunque lo dio de baja la semana pasada.

Es evidente que algo cambió entre ellos, quienes siempre mantuvieron una relación cordial como ex pareja y padres. Si bien Iavícoli instaló una versión acerca de que el actor los últimos días "también habría hablado en la semana con Wanda Nara", su colega Ventura lo desmintió, cuando aseguró que habló con el hombre y negó la comunicación.

Las historias de Facundo Ventura sobre "La China", Vicuña, Wanda e Icardi.

Donde hubo fuego cenizas quedan

Todo este conflicto se da un marco mucho más llamativo: la vuelta de las versiones acerca de una reconciliación entre Mauro y Wanda. Si bien el enojo entre ambos es brutal, según lo que contó Marcela Tauro de información que llegó, las conversaciones eróticas entre ambos tendrían un lugar de protagonismo durante las noches solos de ambos. "Me dijeron que, a veces a la madrugada cada tanto, Wanda e Icardi tendrían una conversación", soltó la periodista. "Madrugada, noche, no sé exacto. Obviamente que la charla es subida de tono. Yo realmente no lo podía creer porque están en guerra", añadió la colega.

Al mismo tiempo, aclaró que no podría "decir las cosas que se ponen", porque son impublicables. Por otro lado, sabe que ambos protagonistas del conflicto que viene en las portadas de todos los diarios, jamás reconocerían esta realidad. "Viniendo de los dos, lo van a negar, pero yo lo creo", resumió Tauro.