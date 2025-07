Luz Cipriota fue mamá de gemelas y explicó por qué ocultó su embarazo: "Fue de riesgo y bastante complicado"

Luz Cipriota reapareció en Instagram con una noticia tan emotiva como inesperada: fue mamá de gemelas. La actriz compartió una imagen enternecedora de sus hijas recién nacidas, Ángela y Aurora, a través de su cuenta de Instagram -red social que no usaba desde hace 8 meses justamente-, y explicó el motivo por el que eligió mantener en secreto su embarazo. "¡Bienvenidas Ángela y Aurora!", escribió Luz junto a una foto de las pequeñas, envueltas en mantas rosa y blanca. La imagen, que rápidamente se viralizó, fue acompañada por un extenso y sentido texto en el que la actriz detalló cómo vivió este proceso tan íntimo, complejo y transformador.

Cipriota reveló que la decisión de alejarse de las redes estuvo directamente relacionada con el tipo de embarazo que atravesó: "Ángela y Aurora son gemelas y, al haber compartido placenta (monocoriales), el embarazo fue de riesgo y bastante complicado. Muchísimo malestar, y sobre todo, incertidumbre", contó. La actriz, que ya es madre de Lorenzo (de tres años y medio), producto de su relación con el director y guionista español David Serrano de la Peña, relató que al enterarse de que no venía un bebé sino dos, comenzó "un torbellino de emociones". La complejidad médica del caso y el impacto emocional que eso tuvo en ella la llevaron a resguardarse: "No podía explicarme ni a mí misma lo que estaba viviendo", confesó. "La prioridad era estar bien y fuerte para dar lo mejor a las bebitas. Y la magia sucedió".

Según explicó la propia Luz en su posteo de Instagram, las pequeñas Ángela y Aurora nacieron el 20 de junio, en la semana 34 de gestación, por lo que permanecen internadas desde entonces -y deberán hacerlo "aún unos días más"- en neonatología. Aun así, la actriz se mostró profundamente agradecida y emocionada por esta nueva etapa: "De repente soy madre de tres. Y tengo la familia que siempre soñé", escribió. También dedicó palabras especiales para su pareja: "Te amo, David, contigo hasta el infinito", y para su obstetra, Virginia Ortega, y su equipo médico, por haber tomado las decisiones necesarias "para velar por mi bienestar y el de las pulguitas".

La publicación incluyó varias imágenes íntimas: además de la primera foto oficial de las gemelas, Cipriota compartió postales de su embarazo -con su pancita en primer plano- y una entrañable escena en un parque, donde se la ve con su hijo Lorenzo acariciando su vientre con una sonrisa. La noticia conmovió a colegas y seguidores, que inundaron el posteo con mensajes de cariño. Celeste Cid escribió: "¡Ayyyy bebitas! Qué hermosura, Luz. ¡Abrazote enorme a lxs 5!". También se sumaron con felicitaciones Sol Estevanez, Malena Ratner, Sabrina Garciarena, Eleonora Wexler, Laura Laprida y Gastón Dalmau, entre otras figuras del espectáculo.

El posteo completo de Luz Cipriota

Si. Llevaba meses desaparecida de las redes sociales y hoy puedo contarles que es por la razón más hermosa del mundo. Con @serranodavid75 quisimos agrandar la familia... y cuando nos enteramos de que no venía una, sino ¡dos!, Imagínense el torbellino de emociones. Ángela y Aurora son gemelas y al haber compartido placenta (Monocoriales), el embarazo fue de riesgo y bastante complicado. Muchísimo malestar (que puede pasar o no, pero a mí me pasó) y sobre todo incertidumbre.

Por eso decidí no exponerme, porque no podía explicarme -ni a mí misma- lo que estaba viviendo. La prioridad era estar bien y fuerte para dar lo mejor a las bebitas. ¡Y la magia sucedió! Nacieron el 20 de junio y al haber sido prematuras (semana 34), nos toca tenerlas en Neonatologia aún unos días más. No me alcanzan las palabras para explicar todo lo que siento en este posteo. De repente soy madre de tres. Y tengo la familia que siempre soñé.

Te amo @serranodavid75 contigo hasta el infinito. Agradecimiento especial a mi obstetra Virginia Ortega y su equipo que, una vez más, supo tomar las decisiones correctas para velar por mi bienestar y el de las pulguitas. Estoy feliz de poder compartir con todos ustedes esta noticia.