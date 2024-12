Esto dijo Wanda Nara sobre la muerte de Jorge Lanata: la historia sobre la leucemia y un profundo último adiós

Jorge Lanata falleció el martes 30 de diciembre alrededor de las 15 horas en el Hospital Italiano: su muerte dejó un profundo vacío en el periodismo en algunos colegas que decidieron recordarlo con mensajes en redes sociales. Quien no se dejó ganar por el rencor fue la mismísima Wanda Nara, quien hace un año se enfrentó al comunicador.

La Bad Bitch pasó uno de los años más difíciles en el 2023, cuando se enteró que padecía leucemia. Fue recién este 2024 que contó públicamente como se enteró de su enfermedad: "Yo le dije a Mauro: 'me quedan 24 horas de vida y no me lo están diciendo", contó y sumó: "Se empezó a sospechar que podía llegar a ser leucemia pero nadie me lo decía", comenzó su relato en el programa Se Extraña a la Nona en el canal de Olga.

Wanda Nara reaccionó al fallecimiento de Jorge Lanata

La conductora de Bake Off fue al grano: "Fue terrible. Y prendo la tele y a hí fue cuando Lanata dice que yo tenía leucemia . Entonces lo miro a Mauro y le digo: '¿Por qué no me lo dicen?'", reveló que se enteró del diagnóstico por Jorge Lanata que lo hizo público en el programa que conducía en Radio Mitre.

Wanda Nara recordó el hecho entre risas pero confesó que fue un momento horrible, especialmente para su familia. Sin embargo, el periodista ya había defendido su nombre ante las numerosas críticas que recibió por contar detalles tan íntimos: "El viernes dije en la radio que Wanda Nara tiene Leucemia. Empezó después una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos", comenzó su defensa en Periodismo para todos (PPT)

Lanata se caracterizó por su indiferencia ante la cámara, donde supo exponer a grandes figuras políticas: "Lo primero que quiero decir es frío y profesional. Yo chequeé la noticia antes de darla. Era cierto. Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema. Preguntar, por ejemplo, ¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique porque, ¿saben qué?, las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas, al revés, lo que puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad", fueron las palabras que lo mostraron arrepentido por haber sacado a la luz la enfermedad de la empresaria sin su consentimiento.

El escritor fue contra sus colegas de espectáculos, quienes a diario dan información de infidelidades o detalles de parejas: "No espero moral de la televisión, realmente. Tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas porque no lo son. Gente que ni siquiera considero periodistas, me hablan de ética profesional. Por favor, mírense al espejo, vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir ¿en serio me lo dicen? No me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo. El viernes di una información sensible al aire, averigüé antes de darla. Ahí se terminó la historia. Eso es todo", culminó.

Wanda Nara escribió un mensaje tras el fallecimiento de Jorge Lanata

Pese al cruce que protagonizaron Wanda Nara y Jorge Lanata, tras conocerse la noticia del fallecimiento del periodista, la influencer decidió compartir un mensaje en redes sociales: "Que en paz descanse, mis condolencias a su familia", escribió en una historia de Instagram junto a una imagen en blanco y negro.

La coincidencia con la China

Justo cuando la lupa está puesta sobre ellas cada minuto y no hay detalle que pase por alto, Wanda Nara y la China Suárez tuvieron una llamativa coincidencia en sus cuentas digitales.

El mensaje de la China Suárez tras el fallecimiento de Jorge Lanata

Si bien ambas mujeres se encuentran enfrentadas por Mauro Icardi, en las últimas horas coincidieron en dar el adiós a Lanata: "Fuiste muy cálido y amable conmigo. Y yo no me olvido de esas personas jamás. Q.e.p.d.", escribió la ex Casi Ángeles junto a una foto de una entrevista que protagonizó con el conductor.

El episodio entre Jorge Lanata y la China Suárez se transmitió en TN en el año 2019. Allí revelaron aspectos íntimos de su maternidad, su vida como actriz y su infancia, comentando situaciones de bullying que sufrió durante su niñez. "Con la maternidad dejé de proyectarme" o "No estudié actuación" fueron algunos de los titulares que dejó aquella entrevista.