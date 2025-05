Francesca Icardi rompió el silencio sobre Magnolia Vicuña y generó escándalo en las redes sociales

Desde el comienzo del mediático WandaGate, muchos de los que siguen el conflicto se mostraron preocupados por el impacto que la exposición mediática puede tener en los menores involucrados. Aunque los problemas entre Mauro Icardi y Wanda Nara ya son de público conocimiento, ambos adultos lograron mantener a sus hijos al margen del escándalo. El fin de semana pasado, Francesca Icardi encendió las redes con un explosivo comentario dirigido a Magnolia Vicuña, hija de la China Suárez.

Días atrás, Isabella Icardi había aparecido en un vivo de Instagram junto a su madre. En esa transmisión, la niña se mostró fanática de las canciones de L-Gante y no dudó en contar intimidades de Wanda, como que no se borraría el tatuaje que se hizo con Icardi durante sus diez años de relación. Poco después, su hermana mayor siguió sus pasos y protagonizó otro momento polémico en una nueva transmisión en vivo.

En medio de la revinculación de Icardi con sus hijas, las menores no tendrían buena relación con las hijas de la China Suárez

Wanda comenzó el vivo mostrando rincones de su departamento en el Chateau Libertador. Más tarde, se recostó en el sillón para continuar charlando con sus seguidores. Sin embargo, lo que parecía ser un ida y vuelta distendido, terminó generando controversia por una inesperada intervención de Francesca.

Una seguidora preguntó: " ¿Cómo te llevás con Magnolia, Fran? ", a lo que la niña respondió sin dudar: "Mal". Ante la insistencia del público, volvió a responder con más firmeza: " Re mal, mal ", sentenció, dejando en claro su postura respecto a la hija de la actual pareja de su papá.

El navegador no soporta este contenido.

Wanda Nara no hizo comentarios al respecto en ese momento y prefirió seguir leyendo otras preguntas del chat. Pero la situación no pasó desapercibida. Yanina Latorre compartió el video en sus redes y lanzó una crítica contundente: "Hermoso cómo expone a su hija y a la de la China Suárez, siendo nenas".

Cabe recordar que Mauro Icardi atraviesa un proceso de revinculación con sus hijas tras una fuerte discusión ocurrida durante una de las visitas pautadas. Según trascendió, las niñas se negaban a ir con él porque no les permitía llevar a sus mascotas. Además, en su último encuentro, el futbolista no habría respetado una medida judicial que prohibía la presencia de su pareja, la China Suárez. En cambio, organizó una fiesta con más de quince invitados, incluida la actriz y sus hijos. Aunque en los videos difundidos se mostraba un ambiente de juegos y risas, trascendió que las hijas de Wanda habrían tenido algunos roces con las hijas de la ex Casi Ángeles.