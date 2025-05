Virginia Gallardo contó lo que calló por años sobre Ricardo Fort y Mirtha Legrand la incomodó con una frase letal

El sábado pasado, Mirtha Legrand volvió a encender su histórica mesa televisiva con una combinación de política, espectáculo y polémica. Entre los invitados estuvieron la periodista de Todo Noticias Guadalupe Vázquez, la modelo Virginia Gallardo, la líder política Elisa "Lilita" Carrió y el humorista Marcos "Bicho" Gómez.

Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos no escatimó en preguntas filosas. Sin embargo, fue Gallardo quien se llevó el foco de atención, sobre todo cuando el pasado volvió a tocar la puerta en forma de recuerdos de su relación con Ricardo Fort.

Virginia Gallardo recordó su pasado junto a Ricardo Fort

En medio de la charla, la bailarina habló sobre su presente como madre de una niña de casi cinco años y su actualidad profesional. Pero fue inevitable que la conductora indagara sobre su vínculo con el fallecido empresario y mediático. Cuando se debatía si la relación entre Fort y la modelo había sido "arreglada", Legrand lanzó una opinión personal que sorprendió: "Yo no te conozco mucho, Virginia, pero pienso que vos fuiste el gran amor de Ricardo Fort ".

La declaración impactó a Carrió, quien preguntó con genuina sorpresa: "¿Vos estuviste con Ricardo Fort?". Gallardo respondió, entre risas: "Todo eso, Lilita, soy yo". Mirtha insistió en su percepción: "Para mí fue el gran amor, por lo que veía desde afuera. Yo no lo conocía mucho".

El navegador no soporta este contenido.

En ese momento, Guadalupe Vázquez también intervino sin filtros: "¿Fue una pareja arreglada?". La pregunta remite a las múltiples versiones que circularon durante los años en que la modelo acompañó públicamente al chocolatero, desde especulaciones sobre una relación pactada para ocultar la orientación sexual de Fort hasta supuestos intereses económicos. La panelista no esquivó la respuesta: "No, no fue una pareja arreglada. Sé que se dijeron muchas cosas sobre mí, pero la verdad es que no. Doy fe. No necesito que me crean".