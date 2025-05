Santiago Maratea y su brillante plan para revolucionar el fútbol: tener socios propios

En el universo paralelo de las ideas descabelladas, Santiago Maratea, conocido influencer y ahora aspirante a futbolista, decidió que es hora de cambiar las reglas del juego. Literalmente. Con una propuesta que seguramente dejaría a cualquier directivo de la FIFA rascándose la cabeza, Maratea ha anunciado su intención de convertirse en el primer jugador de fútbol del mundo con "socios personales". Sí, leyeron bien: no socios de un club, sino socios de él mismo.

Con una seriedad que pocos podrían mantener al lanzar semejante idea, Maratea explicó en un video de Instagram cómo planea llevar a cabo esta hazaña: "Quiero ser el primer jugador de fútbol del mundo que tenga socios propios. No de un club, sino de una persona. Mi nombre, mi historia, mis sueños, con escudo, con bandera, con camiseta y, sobre todo y lo más importante, con ustedes", declaró.

En su relato épico, Maratea asegura que su historia es lo más importante y que sus seguidores son su mayor motivación: "Hay un montón de gente que me tira para abajo y me dice que a lo que estoy apuntando no tiene sentido, que nunca voy a jugar en Primera, pero yo sigo adelante ", insiste. Y es que, ¿quién necesita habilidades futbolísticas cuando se tiene un ejército de seguidores dispuestos a ser "socios"?

Para aquellos interesados en formar parte de esta revolucionaria iniciativa, Maratea ofrece beneficios irresistibles. Desde descuentos en las marcas que trabajan con él hasta la posibilidad de seguir su entrenamiento diario a través de redes sociales: "Me la paso entrenando, comiendo y quiero mostrarle a mis socios cómo entreno", promete.

Pero la transparencia es clave en este proyecto. Maratea asegura que el dinero recaudado se invertirá en mejorar las condiciones del club donde entrena actualmente (Colegiales), aunque aclara que no entregará el dinero directamente al club: " Yo invertiría la plata en cosas que hay que mejorar ", explica. Todo esto por la módica suma de entre 2 mil y 16 mil pesos. Y si hay algún socio generoso, incluso podría llevarse una camiseta.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a esta innovadora propuesta. Comentarios como "Ay sí, yo también quiero tener giles, perdón, digo socios" y "Curroatea... porque seguro que los 'socios' deberán hacer un aporte al jugador suplente de la reserva de Colegiales" inundaron las plataformas. Otros usuarios fueron más directos: "La de laburar no se le ocurre..." y "Básicamente está pidiendo plata para él".

En un mundo donde la creatividad no tiene límites, Santiago Maratea demostró que la imaginación puede llevar a un influencer que apoyo a Javier Milei a lugares insospechados. ¿Será este el inicio de una nueva era en el fútbol o simplemente otro capítulo más en la saga de ideas extravagantes del influencer? Solo el tiempo lo dirá.