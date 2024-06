"Estoy sufriendo": Mirtha Legrand disparó contra Milei y se mostró angustiada por la crisis que vive el país

Mirtha Legrand siempre se mostró en contra de los últimos gobiernos, principalmente aquellos vinculados al kirchnerismo, y ahora confirmó que también le disgusta lo que viene haciendo Javier Milei desde que asumió como Presidente de todos los argentinos. Sin ir más lejos, cada vez que tiene la oportunidad aprovecha para manifestar su malestar con lo que está haciendo el líder de La Libertad Avanza en su mandato, a tal punto de que admitió que "llora" por la situación que atraviesa el país.

Mirtha Legrand junto a Javier Milei

Hace un mes la conductora invitó a su lujosa y famosa mesa a almorzar al vocero presidencial, Manuel Adorni y al marido de Pampita, Roberto García Moritán, quien también forma parte del Gobierno ocupando el puesto de ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad. Ahí mismo, les hizo un sentido pedido, teniendo en cuenta los cambios que tuvo Argentina en estos últimos seis meses de Gobierno: "Yo lo que quiero es que nos cuiden a los argentinos".

"Quiero que nos quieran un poquito más, que nos amen, que se ocupen de nosotros, no de mí solamente. Hay que ocuparse", pidió, mirando a la cara al vocero presidencial. "Hay que ocuparse. La gente que está con el dengue, la familia que no puede pagar la vacuna, que no puede comer. Es terrible, hay que ser feliz en la Argentina. Yo lloro por mi país, eh, yo lloro", recalcó, sumamente emocionada.

Ahora, en la presentación de la última colección del diseñador Claudio Cosano, Haute Couture 2024, en el Círculo Italiano de Buenos Aires, la conductora volvió a dialogar sobre el malestar que le genera el actual Gobierno aunque intentó dar una mirada positiva para lo que viene, teniendo en cuenta que este presente la lleva a "sufrir".

Mirtha Legrand

Ante las reiteradas preguntas en la pasarela de prensa sobre el presente político que atraviesa el país, Legrand respondió: "Seamos optimistas y miremos la vida de otra manera, que la Argentina está sufriendo". Sentida en sus palabras, volvió a demostrar su angustia como ya lo había hecho anteriormente y manifestó: "Yo no quiero que sufra mi país. Yo también estoy sufriendo".

Su sufrimiento lo demostró con sus gestos, su cara, su emoción y principalmente con sus palabras. En ese momento, el cornista de LAM, Santiago Sposato, le preguntó específicamente si estaba preocupada por la situación actual del país y Mirtha, de manera impensada y como nunca antes se la había visto, pidió que regresen los anteriores gobiernos. "Quiero que la Argentina vuelva a ser la de antes", lanzó.

Dada su respuesta de que está "sufriendo" económicamente, el movilero de LAM, conocido por hacer las preguntas más picantes y polémicas, le consultó a la conductora si dentro de esta crisis que atraviesa el país, ella le actualiza el sueldo a su nieto, Nacho Viale, por la inflación. De esa manera, no se guardó nada y Mirtha respondió: "Nacho gana muy bien". "¿Y usted?", le repreguntó, para que ella con su cabeza asintiera aceptando que su bolsillo está bien cuidado.