Connie Ansaldi se comparó con Uber y minimizó las críticas: "No son los psicólogos, es un grupito"

Luego de que desde Telenoche expusieran e hicieran caer un acuerdo comercial entre la Municipalidad de Trenque Lauquen y la app de asesoramiento en salud mental Cux, que pertenece a Connie Ansaldi, la periodista e influencer salió a rejerarquizar su emprendimiento digital y a defenderse de quienes optaron por bajarle el precio a su iniciativa. En su exposición, comparó lo que hace con las inteligencias artificiales con aplicaciones tales como Uber y AirBNB.

"Hola, me está llamando todo el mundo. No se preocupen. Si algo no tiene haters y no tiene detractores, no es lo suficientemente disruptivo", comenzó Ansaldi su devolución pública, la cual realizó a través de sus reels de Instagram. El concepto respecto a que su aplicación promete porque genera revuelo, fue parte de la esencia de la publicación que dejó.

"Quédense tranquilos. No son los psicólogos, es un grupito", explicó respecto a quienes se pronunciaron en contra del asesoramiento en salud mental que ofrece Cux a través de tecnología en inteligencia artificial. Es que hubo muchas voces de profesionales de la salud mental que se pronunciaron contra los "beneficios" de la app.

"Se violan las leyes que amparan el secreto profesional, los datos de la persona, la complejidad que uno encuentra en la clínica, trabajando con personas con padecimiento y dolor", rechazó la presidenta del Colegio de Psicólogos de Trenque Lauquen, Karina Carreño, en el informe que publicó Telenoche.

Cux

"Pasa en todos los avances tecnológicos. En todo lo que tiene que ver con la innovación. Le pasó a Uber, le pasó a Amazon, a AirBNB, le pasó a la telemedicina, le pasó a todos", se comparó Ansaldi más adelante. La intención de poner a jugar su marca en la cancha donde las principales aplicaciones digitales juegan, no fue casual, sino que se basó en un evidente intento de instalación de su iniciativa.

"Les ofrezco el white paper de Cux, les ofrezco nuestro ensayo clínico. No brindamos diagnóstico y tratamiento Y si no van a ayudar, dejen que otros ayuden. Les mando un beso enorme. Chau", cerró Connie su video. En los comentarios la influencer dejó un correo electrónico ([email protected]) para que pidan este ya famoso "ensayo clínico".

Connie Ansaldi en Trenque Lauquen.

En las palabras que dejó en la publicación, además de repetir conceptos que expuso de forma oral, dejó una frase de protesta ante tanta crítica con su iniciativa. "Cux es orgullo en el mundo y acá en mi país pasa esto. Debería darles vergüenza. Seguimos haciendo mientras otros siguen destruyendo", concluyó Connie.