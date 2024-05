"Fachos, cipayos y vende patria": el violento momento que vivió Paula Bernini en un móvil de TN

La violencia con la que se vive en gran parte de la sociedad volvió a verse reflejada en la televisión durante el ataque que sufrió Paula Bernini, cronista de TN, mientras realizaba su labor en el barrio de Olivos. Mientras iba con el micrófono abierto escuchando las diversas opiniones de las personas que circulaban por el lugar, de manera casi impensada, fue increpada y atacada por una mujer al grito de "forra"; "van a correr"; "mercenaria" y "vende patria".

El hecho tuvo lugar sobre la Avenida Maipú, relativamente cerca de la Quinta de Olivos, en pleno mediodía del martes. Bernini se encontraba caminando en aquella zona haciendo una cobertura sobre un piquete que estaba sucediendo ahí mismo y que implicaba el corte del tránsito, Policías en el lugar y organizaciones sociales haciendo un reclamo en específico: alimentos.

Pero mientras caminaba por la zona de punta a punta informando el minuto a minuto lo que estaba pasando, también les otorgaba el micrófono a todas las personas que se acercaban hacia ella para que pudiesen hablar, estando a favor o no del piquete, de la situación del país. Sin embargo, todo se le fue de las manos cuando una mujer, con total prepotencia, se acercó de manera muy violenta y protagonizó un hecho que no tardó en ser repudiado en las redes sociales.

Mientras Bernini informaba que el piquete ya se había terminado, una mujer se acercó hacia el micrófono de TN, se le puso cara a cara a la cronista y comenzó a gritarle frente a la mirada del resto de los transeúntes: "Forros de mierda y vos TN también. Ustedes fueron bancados para que esto suceda, cipayos, vende patria".

La mujer, que no quiso identificarse, se paró frente a la periodista señalándola como la "culpable" del presente que vive Argentina, gobernada por La Libertad Avanza. Entre los gritos, insultos, el careo y los empujones, Bernini tomó la postura de quedarse en el lugar, dejándola hablar e insinuando que ella en ese momento estaba "tranquila" y que el micrófono "es para que cada uno se pueda expresar".

"Vos sos Paula, sos una mercenaria de (Héctor) Magnetto. Forra, decime cuánto cuesta la leche que toma Milei de Israel. Él no sabe cuánto sale una leche común que toma la gente, ni los alimentos, ustedes son responsables de todo este Gobierno. Mentirosos, mercenarios, van a correr algún día", continuó gritando.

Todo ocurrió en plena vía pública y en una de las avenidas más transitadas del barrio, por lo que las personas no dejaron de circular alrededor de ellas y de mirar el acto de violencia que estaba sucediendo. Sólo una persona decidió meterse para defender a la periodista y fue una señora que se acercó y con mucho respeto le preguntó a la violenta mujer: "¿Por qué la atacas? Es una periodista". De todas maneras, la agresora siguió con su postura y entre los gritos, le respondió: "Cállese, vieja facha".

Todo quedó registrado y rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Mientras tanto, horas más tarde, Bernini hizo un breve descargo por la propia pantalla de TN, asegurando que por momentos sintió "miedo" por la agresión vivida. "Acá se ve reflejado el mapa del país, porque hay gente que te apoya, gente que está en su mundo individual y otros que vienen a agredir. Hay gente que de ninguna manera quiere escuchar o dialogar, solo imponer", comenzó diciendo y sobre su actuación, manifestó: "Llegó un momento en el que pensé que tenía que ponerle el micrófono y escucharla, que lo hice, pero tal vez no está bueno".

Más allá de lo que se vio tanto en el vivo de la televisión como también en el corte de casi dos minutos que se divulgó por las redes sociales, la periodista confirmó que la violencia no terminó ahí sino que también la mujer le siguió gritando mientras se retiraba del lugar. "Dijo barbaridades mientras se iba. No está bien que te falten el respeto". A pesar de que su reacción fue intentar mantener la calma y no responder a las agresiones, Bernini confirmó que sintió un "miedo" lógico por la situación tras verse desbordada y atacada. "En un momento se acercó a tal distancia que comencé a sentir miedo frente a lo que podía pasar", dijo y subrayó: "Todo el mundo tiene la libertad de expresarse como quiera con el micrófono de TN, pero siempre con respeto. Los periodistas no somos responsables de ninguna situación del país".