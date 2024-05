Tini Stoessel confesó el infierno que vivía que la llevó a cortarse el pelo: "Se me caían mechones"

Que Tini Stoessel no estaba pasando un buen momento anímico no era novedad. En algunos shows incluso llegó a sincerarse sobre su estado de salud mental; sin embargo, después de haberse consagrado exitosísima después de cinco shows en el Hurlingham Club, dio una profunda y extensa entrevista al psicólogo Gabriel Rolón.

Lo hizo para la cadena Flow y allí contó las razones por las cuales sacó con tanto sentimiento su nuevo álbum Un Mechón de Pelo.

Tini en la nota con Gabriel Rolón

Allí expresó que el estado de salud de su papá Alejandro Stoessel fue el detonante para que su salud mental terminara de deteriorarse: "Lo de mi papá fue una gota que rebasa el vaso. Me encontré en lugares oscuros que no sabía que nombre ponerles, a quién recurrir, me daba vergüenza", expresó amargamente.

Tini también reconoció el infierno que vivió por esos días: "Fue muy rápido el desalme (SIC) de sentir morir a mi papá y tener que estar arriba de un escenario sonriendo", dijo y continuó: "Cuando llegaba a mi casa no sabía lo que me estaba pasando".

Allí fue cuando la compositora de Cupido contó que, como muchas personas en Argentina, no entendía bien qué le pasaba: "No sabía qué era la ansiedad, no sabía qué era un ataque de pánico, pero me estaba pasando y no lo hablaba". Con respecto a esto Tini confesó: "Pero en realidad no había hablado de un montón de cosas que me habían pasado en mi vida".

Sin pelos en la lengua y con un Rolón muy concentrado en la historia de vida de la artista, ella se animó a contar lo más íntimo: "Me encontré un día no pudiendo levantarme de mi cama no porque no tuviera fuerza física sino porque mi alma me dijo 'no podés más'. Pensé que siempre me iba a quedar en ese lugar oscuro", confesó preocupada.

Tini y Rolón

Pero no fue solo lo que le pasaba su papá Alejandro lo que la aquejaba; también fue el hate que recibió por redes sociales cuando solo tenía 16 años: "La exposición más la responsabilidad como lo fue ese proyecto (la tira Violetta) y tanto los comentarios positivos como negativos yo me lo re contra creí. Yo permití que todo eso entrara, me costó encontrarme conmigo misma".

Sobre cómo le influyó la mirada de los otros sobre ella, Tini juntó fortaleza y dijo: "Pensé 'soy la flaquita de la tele que de memoria se aprendió todo lo que le impostan' y con la crudeza y la maldad con la que se habla del cuerpo ajeno, de la cara, de la voz cuando en realidad se tendría que abordar el tema desde otro lugar".

Tini usando ropa ancha

Sin quererlo, dio explicaciones del por qué de su vestimenta holgada: "Sentí que empezar a taparme era la solución y por eso empecé a taparme, a usar ropa ancha, a ponerme guantes, a engordar en las fotos".

Sin embargo, escaparse y esconderse de sus problemáticas no la salvaron sino que la hundieron en la más profunda tristeza: "Después me di cuenta de todo lo que me afectó. Porque iba a vivir toda la vida esperando la aceptación de todo el mundo".

Tini todavía con el pelo largo

También confesó: "Empecé a perder el pelo cuando mi papá estaba internado, se me caían mechones de pelo. Y, hasta que no lo tuve así de corto para mí fue como un volver a empezar. El pelo reflejó lo que me pasaba a mí anímicamente".

Sobre su pelo, que era un ícono en todos sus videos, dijo: "Sentir que en su momento mi pelo era algo que me hacía sentir más segura... Y decir 'me chupa tanto un huevo no tenerlo, estoy tan orgullosa de todo lo otro que pasó a un segundo plano'".

Tini cambió radicalmente su look

Sobre cómo logró sobreponerse a las situaciones más difíciles, Tini Stoessel explicó: "Llegó un momento en el que saqué las fuerzas y yo no quiero estar más así ni estar más acá" dijo y enumeró las cosas que la hicieron recomponerse: "Me dije 'quiero estar en el escenario, volver a compartir con los que están cerca y con la gente que me quiere'. Igual la terapia me hizo bien, la medicación, el hablarlo, poder hacer este álbum, el show contando la historia desde este lugar". Estoica y heroicamente, Tini terminó: "Me animé a cambiar mi vida"