La angustia de Camila, la hermana de Thiago de GH en Cuestión de Peso: "Tengo miedo a ser flaca y fea"

"Hola, me llamo Camila. Soy de La Matanza. Tengo 29 años. Peso 125 kilos", estas fueron las primeras palabras de Camila Deniz en su presentación en Cuestión de Peso, el reality que volvió a la pantalla de El Trece, luego de algunos años fuera de circulación. La joven es influencer desde hace unos meses y es conocida por ser la hermana de Thiago Medina, el cartonero que fue parte de Gran Hermano el año pasado y que es flamante padre de gemelas junto a Daniela Celis.

"Quiero entrar para poder bajar un poco más. Estar en los ojos de los demás, sin salir a la calle y que me miren como un monstruo", reveló la joven en su presentación ante el reality show que ahora conduce Mario Massaccesi. "Hace tres semanas creo, fui al boliche, pasaba por un costadito y un chico me decía 'Barney'. Y bueno, nada. Agarré mis cositas y me fui. Ahí fue cuando yo empecé a decir: 'No, yo quiero ayuda y empezar a salir adelante'", reconoció.

"Me gusta bailar, soy jodona, me encanta. Me gusta un poquito de todo, reggaeton. En mi infancia recuerdo que me decían: 'Gorda, no vas a llegar a nada'. Mi apodo, Camilota, me gusta. Mis redes sociales están así", continuó la chica en su presentación. "Hoy por hoy tengo la oportunidad de trabajar en las redes sociales, hago publicidades. Me gusta no laburar", señaló.

El reel en el que se muestra para el programa, también tiene su costado emotivo. "Mi mamá falleció hace 12 años, creo. Dejó una criatura de ocho días de nacimiento. Yo tenía 17 o 18 años. Fue un paro cardíaco. Pero no lo supero todavía, la pérdida de mi mamá. Fue un golpe muy fuerte en mi vida, sentía que me moría. Es que no puedo hablar sin...", expresó Deniz, sin ni siquiera poder mencionar el verbo llorar. "Yo pensando en mis hermanos, que no iba a estar más mi mamá, y bueno, ahí caí en una depresión en la que empecé a engordar. Comía por angustia", recordó enseguida Camila.

Camila Deniz cuando fue apuñalada por defender a su hermano Lautaro.

"Pero a la vez también tengo miedo a ser flaca y ser fea. Yo me amo como soy, así: gordita linda. Me acostumbré a mi base, mi cuerpo, mi yo. Esto es lo que me juega un poquiito en contra. A esta Camila la amo, pero sé que si hay otra para dar vuelta la página, la dejaría. La vamos a aceptar", cerró su presentación la influencer.

Deniz se hizo popular, además de por su parentesco con Thiago, por algunos hechos que se hicieron conocidos a partir de su incipiente "fama". Uno de ellos fue cuando quedó atorada con su cuello en una reja, algo que llamó la atención por lo bizarro de la escena. "Para atrás, para atrás, tirate un poco para atrás", se oye decir a sus amigos en el video en el que se viralizó. "Por meter la cabeza en donde no me llaman", llegó a bromear la influencer.

Camila Deniz y Brian Buley, en la cita entre ambos que no prosperó.

También, en el marco de una pelea familiar, recibió una puñalada, mientras Thiago seguía en la casa más famosa del país, tras meterse a defender a su hermano Lautaro de un ataque de cuatro personas. "Camila dice en la denuncia que (la atacaron) con un cuchillito. Ella dice que, si era con un cuchillo, la matan directamente", reveló la panelista Estefi Berardi en aquel entonces.

Los eventos por los que es conocida, no solamente son trágicos. También fue vinculada afectivamente a Brian Buley, el actor de talla baja que se hizo muy popular por su papel en El Marginal. Con él tuvo una cita que hasta fue mediática porque fue en medio de un streaming, aunque nunca prosperó el romance entre ambos.