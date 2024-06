Falleció el influencer Coco Martínez: a qué se dedicaba y cuál fue la causa de su muerte

El lunes por la noche, las redes sociales se paralizaron con una triste noticia: Coco Martínez, el influencer y humorista, que nunca quiso decir su edad ni su nombre de pila, sino más bien hacerse llamar "Coquito", falleció tras permanecer internado por un problema intestinal. La noticia fue dada a conocer por su novia mediante la red social que lo hizo alcanzar a la fama y conquistar un sinfín de risas y emociones: Instagram. "Este es el video más difícil que me toca hacer en la vida, pero me parece que se lo merecen y que él hubiera querido que sepan y que puedan acompañar en este momento desde el respeto, el dolor que estamos viviendo todos", dijo, entre lágrimas, la joven.

Coco Martínez se dedicaba a la comedia y al streaming.

Fue en el 2017 cuando Coco se animó y comenzó a grabar videos y contenido para convertirse en un influencer, cuando todavía no era algo tan ocurrente como ahora. A base de humor, empezó a escalar en sus redes sociales hasta que alcanzó los 177 mil seguidores siete años más tarde. Su contenido se basaba en videos humorísticos, principalmente en imitaciones: hacia cambios de voz, personajes, parodias y simulaba ser un menor o un adulto de avanzada edad.

En otras ocasiones, transmitía a través de Twich sus tardes jugando a la play o a otros juegos, con la principal normativa que era hacer reír a quienes lo seguían. El influencer, que comenzó con pasos cortos pero firmes, se transformó en un reconocido personaje de Instagram y un nato creador de contenido, que culminó haciéndose viral con sus propias herramientas. Entre otras cosas, también hizo reiteradas colaboraciones con Chapu Martínez, subiéndose a sus escenarios, grabando videos e incluso, realizando viajes entre los dos. En su despedida, el creador de "Traeme la copa Messi", lo mencionó como "su hermano".

Coco Martínez junto a Chapu Martínez en un video de comedia.

Por otro lado, además de los videos creados, el contenido, y sus transmisiones de Twich, en el 2023 Coco fue contratado por el streaming llamado Blender para que también forme parte de un programa dedicado cien por ciento al humor y formando parte no sólo del panel, sino haciendo diversas entrevistas en la vía pública.

El fallecimiento de Coco cayó como un balde de agua fría, porque él nunca había hecho mención alguna a sus problemas de salud. A decir verdad, nunca le gustó hablar de su vida privada, dado que jamás mencionó su verdadero nombre ni tampoco su edad. Incluso, en uno de los programas de streaming, su novia había enviado un audio asegurando que se enteró de la edad verdadera del influencer años después de estar en pareja con él por "mirarle el DNI".

Coco Martínez era influencer y creador de contenido.

En consecuencia, ninguno de sus seguidores ni el público que lo acompañaba diariamente sabía que Coco estaba transitando un mal momento de salud, aunque sí llamaba la atención que desde hacia casi cuatro meses no publicaba ni un solo video o hacía alguna aparición en sus redes. De hecho, en su último posteo, realizado el 19 de febrero, muchas personas comentaron acerca de si alguien tenía novedades o si sabía sobre el paradero, dado que jamás había pasado tanto tiempo sin generar contenido ni interacciones en Instagram.

Después de tantas dudas e incertidumbre, fue la novia de Coco quien confirmó la peor noticia a través del Instagram del influener con un sentido y doloroso video: "Coquito falleció ayer". Las redes, se taparon de mensajes y cariños a quien supo ser una compañía y sacarles una risa a muchas personas durante siete años seguidos.

"No quería dejar de pasar por acá a hablar con ustedes y agradecerles inmensamente todo el apoyo y la buena energía. Todos los mensajes de amor que le mandaron a Coco durante todo este tiempo", comenzó diciendo. "Este es el video más difícil que me toca hacer en la vida, pero me parece que se lo merecen y que él hubiera querido que sepan y que puedan acompañar en este momento desde el respeto, el dolor que estamos viviendo todos", detalló.

La pareja de Coco Martínez fue quien dio a conocer la noticia a través de videos en Instagram.

En ese instante, la joven rompió en llanto e hizo el comunicado más doloroso: "Coquito falleció ayer... No quiero adentrarme en los detalles realmente porque él siempre fue una persona muy reservada. Lo que sí quiero que sepan es que estuvo internado, hicieron todo lo posible por ayudarlo".

En cuanto a su estado de salud, explicó: "Si bien él inicialmente les había contado que tuvo un episodio de dengue, que en definitiva después no se confirmó, todo fue a raíz de que tenía problemas intestinales muy graves desde hacía tiempo y él no lo sabía. Su cuerpo no lo manifestaba de una forma que lo haya hecho preocuparse antes. Además de que era muy fóbico a los médicos, muy reticente a los controles y esas cosas".

Y continuó: "En un momento él tenía una infección generalizada y con todo el cuerpo muy demandado y muy mal. Y realmente, si llegaba a superar esta situación tan horrible en la que estaba, las consecuencias de una situación así son gravísimas". Por último, subrayó: "Me gustaría compartir con ustedes, que sepan que Coco así como lo vieron siempre de jodón, de buena onda, de buena gente, él era así en su vida cotidiana".

La novia de Coco realizó una publicación en el Instagram de él para despedirse y que sus seguidores puedan hacerlo.

Luego, realizó un posteo en la cuenta de Coco con una imagen de él y su mascota, despidiéndolo y dejando lugar para que todos sus seguidores lo puedan hacer también. "No voy a poner fechas porque él era muy coqueto y de la edad ni hablar. Eterno Coquito. Gracias por todo lo que nos diste. Te amamos para siempre. Gracias por hacerme feliz cada día", escribió.