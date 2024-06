Del clima puertas adentro a la fuga de empleados a LN+ o LUZU TV: "En América hay ocho gerentes y un cámara"

Los trabajadores de América TV atraviesan un momento de extrema incertidumbre debido a la crisis que atraviesa el canal de Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt. Lo último que se supo es que los empresarios presentaron un "procedimiento de crisis" -que de concretarse le permitiría a la señal despedir a sus empleados y pagarles hasta el 50% de las indemnizaciones- y que le enviaron un mail a una gran cantidad de trabajadores invitándolos a adherirse al plan de retiros voluntarios junto a la liquidación que les correspondería en el caso de adherirse, la cual le afirmaron a BigBang "es al 100%", es decir, recibirían el pago íntegro por sus años de servicio.

Y de aquí surge el primer interrogante: ¿Por qué Daniel Vila y compañía le ofrece a los trabajadores del canal esta suerte de salida elegante si pueden apartarlos de sus cargos por la mitad del valor si es que finalmente se les otorga el procedimiento de crisis? Recordemos que semanas atrás, la propia Marina Calabró aseguró al aire por radio Mitre que esto estaba a punto de concretarse. "Lo que hicieron es presentar el balance de los últimos tres años, con pérdidas. Si el procedimiento de crisis se aprueba, que estaría a tiro de ser aprobado, le daría al canal la posibilidad de despedir gente pagando a la gente el 50 por ciento de la indemnización", había contado la panelista.

Bombita: El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), artículos 98 y subsiguientes de la ley 24013, fue establecido a través del Decreto 265/02 con la intención de que hubiera un ámbito distinto al Concurso Preventivo o Quiebra, donde se pudiera conversar entre las partes alguna forma de continuar con la empresa sin que hubiera despidos masivos y cierres de establecimientos. Esto implicaba que las partes (empresa y sindicato), se reunieran en el Ministerio de Trabajo y llegasen a un acuerdo.

Consultado al respecto, una alta fuente del canal le aseguró a este sitio que el PPC finalmente no saldrá debido a que las autoridades de la señal no presentaron los documentos que debían. "Si vos tenés la posibilidad de comenzar un procedimiento preventivo de crisis de empresas y, de esta manera, bajar de costos laborales echando al personal, ofreciéndoles como tope el 50% de lo que realmente les correspondería... ¿por qué ofrecés darles el 100%? ¿Ahora son buenos?", insistió.

Durante estos seis meses, América TV despidió alrededor a casi 30 empleados de distintas áreas técnicas y artísticas, justificando la medida en la crisis que atraviesa la televisión en general y la empresa en particular. "No hay tal crisis", remarcó la fuente consultada a este portal que, para evitar cualquier tipo de represalia de parte de las máximas autoridades, prefirió mantener su identidad en resguardo. "Están limpiando personal por limpiar", añadió sin pelos en la lengua.

Cabe destacar que todo comenzó a salir a la luz en marzo de este año, cuando Vila, Manzano y Belocopitt se negaron a negociar en pleno conflicto gremial que no sólo afectaba a los empleados de América TV, sino al resto de las señales de aire de la televisión argentina. Aquel conflicto se dio en un marco de disputa, reclamos y medidas que venía llevando a cabo el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SatSaid) de manera rotativa y progresiva.

Esto en reclamo de una recomposición salarial que finalizó de la peor manera en el canal del Grupo América: los directivos cerraron las puertas de los estudios de la calle Fitz Roy 1650, Palermo, durante todo un fin de semana, le ordenaron al servicio de seguridad del edificio "¡Que no entre ningún empleado hasta que se diga lo contrario!" y cesantearon a 249 trabajadores, los cuales habían llevado adelante medidas de fuerza en el marco de la negociación paritaria.

En aquella oportunidad, el canal reabrió sus puertas el lunes siguiente sólo con empleados "fuera de convenio" y personal "de cargos jerárquicos". "No sé qué tienen en la cabeza, pero con el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos no hay arreglo alguno y por más que echen gente, en algún momento van a tener que volver a tomar personal porque un canal no se hace con 20 personas. En algún momento tienen que pensar en las consecuencias", describió.

A través de un comunicado, la empresa por aquel entonces había señalado que realizaron un "ajuste en la dotación de personal desvinculando a 29 empleados sin causa y con el pago íntegro de las indemnizaciones correspondientes". En ese sentido, BigBang pudo saber que los despidos repercutieron en el "vivo" del canal: "Llevan echadas, desde principio de año, 11 personas que integraban los móviles del canal. Por ejemplo, el móvil que se destinaba a La Plata fue descontinuado y ya no funciona".

A su vez, explicaron que el móvil de televisión destinado a recorrer Buenos Aires estaría pronto a sufrir el mismo destino. "El de Buenos Aires está a punto de terminar", señalaron y agregaron: "El canal se jacta de ser ´la vida en vivo´, de ofrecer contenido las 24 horas en vivo y en directo, y mientras tanto te deja sin móviles. ¿Cómo hacés para cubrir lo que pasa en el país sin los móviles? Los pisos dejaron de tener escenografías, pero es todo por capricho de Vila".

Para graficar el desolador presente que atraviesa la empresa, explicó que existen hasta ahora dentro del canal- entre el aire y el cable- "seis productores ejecutivos, todas producciones externas y ¡ocho gerentes!". Entre estos últimos podemos destacar a Marcelo Tinelli, Pablo El Chato Prada, José Nuñez, Fernanda Merdeni en sus respectivos roles de gerente para América TV y Daniela González, Mercedes Stagni y Rolando Graña para A24. "Hay más jefes técnicos que técnicos", denunció.

La carta del grupo América hacia el personal jerárquico que se negó al paro del SATSAID y está garantizando la transmisión.

Lo cierto es que los despidos generaron en los pasillos del canal momentos de tensión, incertidumbre y mucha angustia. "No se puede seguir con el delirio y la locura con la que se vive día a día. Hay cámaras robóticas, tipo tótems, que sólo una persona opera desde la parte de video. Vila es un matón de estancia , se pasea por el canal mientras que sus empleados están con un nivel de miedo tremendo. Echaron a personal 30 años de experiencia manejando una cámara, con ocho mundiales trabajados. Eran animales de la profesión y los echaron. Hay directores que despidieron que era gente importante, no solo del canal sino de la profesión", resaltó.

La fuente describió los pasillos del canal como un "cementerio": "Hay personal que se está yendo porque no se puede vivir así, con el temor diario a que te echen. Es tremendo vivir así. Echan personas como si se tratase de un perro. Hay más personal de seguridad que gente trabajando. Siguen tomando gerentes y echando personal. Si siguen así, les van a quedar, con mucha furia, 200 empleados con un total de 8 gerentes. Para una pantalla sola, eso es muchísimo. Los sábados no hay maquilladora y los domingos hasta la noche tampoco hay. Algunos se están yendo a LUZU TV y Pluto TV por los niveles de locura y maltrato que se vive en América TV".

Actualmente, A24 funciona con cinco cámaras robóticas y un sólo camarógrafo para todas ellas. Además, actualmente hay un sólo microfonista multifunción. "Todavía no le dieron el proceso de crisis, no presentaron los meses como debía y no presentaron los papeles porque no les da el número para conseguir el PPC. Buscan echar personal y contratar trabajadores con factura en mano, pero eso es fuera de la ley y en algún momento van a tener que poner las cosas como corresponde. Por un lado quieren jugar por los puntos, pero por el otro lo hacen con jugadores que no son de calidad. Mientras tanto, los productores se te van a DirecTV o a LN+", remató.

Durante las últimas semanas comenzó a instalarse en los pasillos del canal los rumores sobre un posible retorno de Liliana Parodi como "productora integral", dejando el cargo de Marcelo Tinelli y el resto de los "gerentes" obsoletos. Sin embargo, esta información también fue desmentida a este sitio: "Parodi está deambulando por el canal. pero por el Martín Fierro. Ella no se lleva bien con Graña y tampoco quiere renegar. A ella le gustaba competir, es brava y sabe que no puede hacer un canal sin gente".