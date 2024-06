Gladys Florimonte y Cinthia Fernández se tiraron tremendos carpetazos cruzados: "A vos te gusta la política"

Los años en los que bailaba en ropa interior frente al Congreso Nacional para potenciar su precandidatura a diputada parecen haber quedado atrás para Cinthia Fernández. Es que la vedette y bailarina se peleó ayer en vivo con Gladys Florimonte, la cruzó con términos como "chorra" y la comparó a los dirigentes políticos, mientras que la actriz contratacó recordándole los años en los que la ex de Matías Defederico se desesperaba por llegar a la Cámara baja.

Toda la escena sucedió al aire de LAM y con Nazarena Vélez al frente de la conducción, por la licencia de Ángel de Brito y Yanina Latorre. La ex Pasión de Sábado le preguntó de forma directa a las protagonistas cuál era la realidad entre ambas. "¿Ustedes tienen mala onda?", quiso saber. Aunque al principio ninguna quiso contestar, finalmente Fernández sí se hizo cargo: "Una vez discutimos, pero nada más".

Según contó Fernández, el origen del problema es que Florimonte aseguró que si ella llegaba al Congreso, dejaría el país. "No te fuiste", le soltó irónica. "Cómo me voy a ir si vos no te fuiste. Si hubieses sido política me iba, obvio", contestó la humorista, con un gesto de desdén que expuso la mala onda existente entre ambas. "Fue un chiste y lo tomó a mal", agregó.

"Sos rencorosa, Cinthia", aseguró la actriz. "No, soy memoriosa", respondió la vedette, parafraseando a Mirtha Legrand y su clásico refrán. "¿Te acordás cuando te banqué en Paraguay? Cuando te fuiste del teatro a hacer un show, que estábamos con Darío Orellano. Te fuiste vos y Floppy Tesouro", lanzó.

"¿A dónde me fui? Mentirosa", cuestionó Fernández. "Llamemos a Orellano, porque Darío me ama, lo amo y me siguió contratando. Sos una mentirosa", insistió. "Bueno, preguntale a él que te va a decir", intentó cerrar Gladys. Aunque luego siguió y la criticó porque le tocaba la puerta del hotel a la noche, "no sé qué te pasaba". "Me querían entrar a la habitación", justificó Cinthia. "Era una locura tuya, decían todos", rechazó la actriz. "Ay, por favor. Qué patética", se enojó la bailarina y ex precandidata a diputada nacional.

"Lo que pasa es que a ella le gusta mucho la política", señaló Cinthia, con la intención de dar vuelta el debate. "¿A quién? ¿A mí? A mí jamás me gustó. A vos te gusta la política", la cruzó Florimonte. "Todo lo que tengo fue gracias a mí. ¿Sabés desde qué año estoy laburando? ¿Sabés que mientras vos bailabas y te hacías la pelotu**, yo iba con una valijita en un colectivo? No iba en coche-cama, como vos", argumentó después.

Gladys Florimonte

"Qué nerviosa te pone la política", insistió la ex de Defederico. "¿Sabés que sos? Una maleducada. Vos sos una resentida social", le contestó Florimonte, justo antes de que la conductora eventual cierre el descontrolado debate que se presentó al aire del programa.

Tras todo el escándalo, en el streaming Bondi que encabezan los panelistas de LAM Pedro "Pepe" Ochoa y Federico Bongiorno, analizaron un video en el que se vio lo que sucedió fuera de cámara, en el marco del cruce que tuvieron. Allí Cinthia le dijo "chorra", le dice "dejá de mentir" y "al final sos como todos estos".

"¿Como quiénes?", se preguntó el especialista en Gran Hermano. "Como los políticos", contestó Ochoa. "Pero Gladys no fue política", relativizó Bongiorno. "Pero lo que sostiene Cinthia es que tiene relaciones cercanas con la política y da a entender que vive de la política. Eso significa, tal vez, recibir plata de algún tipo de político para algún tipo de acción", explicó Pepe.