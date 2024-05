Flor Vigna confirmó lo peor de Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Que hablen de los mensajes que se enviaban"

A principios de febrero, en un comunicado de pocas palabras y sin brindar detalles ni motivos, Flor Vigna anunció su separación de Luciano Castro tras dos años de amor y a pesar de que luego se los volvió a vincular, en los tres meses que pasaron nunca más se volvieron a mostrar juntos. Lo cierto es que a pesar de las razones que circularon por la ruptura, con el correr del tiempo se conoció la verdad y todo tuvo que ver con una infidelidad por parte del actor.

Ni bien Vigna anunció la separación, siempre fue ella la que habló de lo que había ocurrido diciendo que fue una relación de "mucho amor" y con un respeto total. Por su parte, Castro se preocupó porque los periodistas no lo llamen, ni los cronistas lo esperen afuera del teatro porque siempre prefirió llamarse a silencio ante cualquier situación y hoy, con el diario del lunes, se llegó a entender por qué lo decidió así: fue él quien traicionó .

Flor Vigna confirmó su separación de Luciano Castro

En un principio, la ex participante de Combate declaró que uno de los principales motivos por la ruptura había sido Sabrina Rojas, la ex esposa de Castro por no superar aquella relación de 12 años y dos hijos de por medio, por lo que siempre se encontraba opinando o metida entre los dos sin dejar hacer su vida de novios.

La mentira tiene patas cortas

Hace pocos días salió a la luz: Castro y Griselda Siciliani confirmaron que están comenzando un vínculo amoroso y, a pesar de todo lo dicho sobre Rojas tiene su pizca de verdad, ahora se conoció el verdadero motivo de la ruptura y tiene que ver con que la relación entre los actores comenzó cuando Castro todavía estaba en pareja con Vigna.

Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su romance

Días atrás, Vigna aseguró que Castro se "mandó sus cagadones" sin confesar específicamente lo que había hecho y, cuando salió a la luz la confirmación del romance entre Siciliani y él, la bailarina confirmó que es algo que ya "sabía desde antes", sin explicar muchos más detalles. Además, aseguró que pudo "perdonar" pero con mucho "dolor", por lo que dejó una puerta muy abierta.

Lejos de querer seguir cuidando la imagen de Castro, Vigna volvió hacer hincapié en aquella puerta abierta de infidelidad que había dejado, y confirmó finalmente en la previa de los Premios Gardel lo que sucedió con quien ahora es su ex novio.

En diálogo con LAM, el periodista le consultó acerca de si le sorprendía este principio de relación entre Castro y Siciliani tan rápido y a tan poco tiempo de su ruptura; Vigna explicó que no quería hablar del tema pero luego de insistirle un poco, lanzó: " Pueden hablar de todos los mensajes que se mandaban cuando estábamos de novios... de todo eso es mejor que hablen ellos ".

En esa misma línea, dejó entrever cuál es su máxima decepción: "Estas personas me llevan 20 años y yo pensé que podía confiar mucho. Para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo". Con lágrimas en sus ojos y a punto de quebrar en el llanto, manifestó que no tiene ganas de hacer "nada" por lo expuesta que la dejó Castro y todo el circo mediático a la que la expuso innecesariamente.

Flor Vigna confesó: "Yo me encerraría en casa y no haría nada, pero no puedo hacer eso porque soy productora de un proyecto, todo mi equipo confía en mí. Ahora me voy de viaje para escapar de la situación", indicó y sumó: "Sé que todo es para mejor y que va a estar todo bien, pero necesito que pase este capítulo ya, no lo aguanto más".