La Joaqui quebró en llanto en el stream de Coscu: "Nada me va a lastimar más que todo lo que pasé"

Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Eso es lo que quiso exponer La Joaqui en su última aparición en público donde, totalmente quebrada se emocionó ante la palabra de su amigo G-Sony que se enfrentó con su ex pareja Coqee y le cantó las cuarenta visibilizando lo agresivo y violento que fue en el pasado con la cantante de cumbia.

G-Sony, amiguísimo íntimo de La Joaqui le gritó en la cara a Coqee: "La Joaqui es como la Argentina, una mujer cansada de vivir bajo tanta presión y tanta violencia que hoy puede mirar a la cara al hijo de pu** que la violentaba y gritarle 'feliz día de la independencia'".

La batalla, en la que quedó totalmente expuesto el ex de la Joaqui fue stremeada por Coscu que además tenía como invitada a Romina Malaspina.

La Joaqui

Claro que, al ver la reacción de su amigo en contra de su ex, La Joaqui -que tiene una sensibilidad y una ternura de otro mundo- se quebró; pero no de dolor, sino del orgullo que le daba G-Sony: "Feliz día de la pu** independencia", gritó la cantante y siguió: "Gracias Sony porque yo me iba a morir con mi verdad", confesó ella.

Sin embargo, La Joaqui tuvo un gesto de empatía y le habló a las miles de mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género: "Espero que esta batalla sirva para que si alguien está pasando por lo mismo tenga un amigo como G-Sony para ir a contarle".

Relato de resiliencia

Después de tirar algunas lágrimas, La Joaqui se recompuso y habló de cómo superó lo traumático que fue estar en una relación con una persona violenta: "Yo estoy re orgullosa porque de verdad a mí nada me va a lastimar más que todo lo que pasé y eso hace que hoy en día no haya nada que a mí...", dijo entre llantos y contundente expresó: "Soy irrompible".

La compositora de "Butakera" dijo sobre G-Sony: "Me alegra que haya defendido mi lugar" pero también contó por qué estaba llorando y, lejos de victimizarse se mostró fortalecida: "Lloro un poco para drenar porque yo estuve muchos años aguantándome que me digan un montón de cosas con respecto a esta situación sabiendo la verdad y guardándome para mí pero hay un Dios que todo lo ve y que pone las cosas en su lugar".

La Joaqui vivió el infierno del silencio por casi una década, según relató: "Yo estuve ocho años pensando que las cosas iban a quedar desordenadas y me sentía muy avergonzada". En ese punto focalizó y amplió: "Creo que ya lo puedo dejar ir porque quien elija tomar una postura lo hace con la verdad en la mesa".

La artista no se olvidó de su ex y, sin nombrarlo tuvo palabras para él: "Con respecto al oponente de Sony, me parece sorprendente que le cause risa cosas tan horribles entonces le agradezco porque a mí no hay nada más lindo en el mundo que me haya pasado, tener que ser papá y mamá y a mí nadie me va a quitar eso".

G-Sony

La Joaqui explicó y dejó mudos a Coscu y a Romina Malaspina: "Lloraba un poco por la impotencia, no es que estoy mal. Yo ya lo tengo re resuelto a este tema, pero me hace mucha emoción que alguien me defienda".