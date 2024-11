Con ironía y desinterés, Cami Homs responde a los dichos de Lizy Tagliani: "Todos sabemos..."

La vida le dio revancha a Cami Homs: luego de su polémica separación con Rodrigo De Paul y enfrentarse públicamente a Tini Stoessel, la mediática pudo reivindicar su imagen con su participación en Bake Off, donde se ganó el cariño del público y de sus compañeros.

Su talento en la pastelería la convirtió en reiteradas ocasiones en la "pastelera estrella", además de conquistar a los jurados, también ayudó a los demás competidores. Esta versión de la influencer sorprendió a los televidentes, ya que meses antes se la había catalogado como la villana de una historia mal contada.

Cami Homs revindicó su imagen

La relación de De Paul y Tini Stoessel tuvo problemas en cuanto a las fechas, lo que llevó a Homs a apuntar contra la cantante: los fanáticos de la artista no dudaron en defender a su ídola. Un conflicto que volvió a salir a la luz en los últimos días, cuando Lizy Tagliani bromeó en el programa de Susana Giménez.

Todo comenzó con la victoria de Cami Homs y su pareja, José Sosa, en el programa de la Su: "Cinco millones de pesos. La plata que cobra ella de la manutención. Estos gatos siempre tienen suerte", enfureció la humorista que continuó con los comentarios despectivos: "Qué suerte tiene esta cornuda" y "¡Aguante Tini!".

Si bien al día siguiente, Tagliani salió a pedir disculpas y confesó que se pasó tres pueblos son sus comentarios, Cami Homs prefirió que las aguas se apaciguaran para salir a hablar: "No entiendo por qué tanto revuelo", comenzó su descargo en el programa de stream Insiders.

"En ese momento no lo había escuchado porque teníamos los micrófonos. Al otro día me despierto y no le explico el nivel del bombardeo que tuve", contó sobre los despectivos dichos de su colega, con quien había compartido el estudio de Telefe durante el juego "Mi Pareja Puede". La modelo no entendía qué sucedía, por lo que entró a redes sociales para confirmar y fue allí que vio el video.

"Todos conocemos como es Lizy, tiene un humor negro, un humor ácido ", entendió Homs, aunque dejó en claro que no avala los comentarios de ese tipo en contra de las mujeres: "Pero creo que la prensa genera más el odio que de lo que realmente fue", tiró la posta a los medios de comunicación que trataron el tema.

La ex de Rodrigo De Paul confirmó que le llegaron las disculpas por parte de Lizzy Tagliani, aunque realmente asume la responsabilidad en los periodistas: "Estoy segura que no lo hizo para lastimarme, ni con la intención de odio", defendió a la mediática: "Por mi parte está todo bien, no me ofendí", culminó al confirmar que no le molesta que hablen de ella.