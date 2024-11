Mientras Wanda y L-Gante viajan por Brasil, Mauro Icardi se aleja de River: se rompió los ligamentos

La trama que se cocinaba para una eventual llegada de Mauro Icardi a River Plate quedó descartada luego de que, durante el partido de ayer que enfrentó al Galatasaray turco con el Tottenham inglés, el delantero sufriera una dura lesión que amenaza con dejarlo fuera de las canchas por varios meses. Es que el futbolista y su club informaron que sufrió una rotura de ligamentos cruzados y menisco, algo que lo podría marginar por más de seis meses. Mientras tanto, y casi como si el destino le jugara una venganza, su ex Wanda Nara viaja por Brasil con su nuevo novio L-Gante.

"Buenos días. Después de realizar los estudios esta mañana se confirmó la peor noticia: rotura de ligamentos cruzados y menisco. Toca estar fuera unos meses, con una sonrisa, trabajando duro y volver mejor. Deseo una temporada llena de logros y éxitos a mis compañeros y a toda la familia Galatasaray. Gracias a todos los que se preocuparon y están cerca en estos momentos. Un beso para todos, pronto estoy de vuelta", escribió Icardi en una publicación de su Instagram que graficó con una foto de él mismo tirado en el césped mientras solicitaba que lo atiendan los médicos de su club.

La publicación de Mauro Icardi en donde informó que se rompió los ligamentos y el menisco.

La historia, que parece sacada de un relato sobre biodescodificación, en el sentido de cómo las cuestiones emocionales pueden repercutir en el bienestar físico de las personas, se da luego de que se confirmara que Wanda está en pareja con el cantante creador de la cumbia 420, con quien inclusive viajó a Brasil en los últimos días. Cabe recordar que junto a la conductora, la estrella futbolística tuvo dos hijas: Isabella y Francesca.

En ese sentido, el tironeo por ciertas cuestiones a partir de la mudanza de Wanda y sus hijas, entró en escena y dividió las aguas del divorcio en camino, luego de un descargo que la empresaria hizo en sus redes. "La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien", disparó.

La fuerte devolución de Wanda Nara hacia Turquía tras su separación de Mauro Icardi.

"Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo", sentenció la mujer. "Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas", añadió Nara después.

"Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar. Mientras fui feliz, estuve, cuando eso deja de pasar, me parece lo más sincero seguir mi camino. No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena madre. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión. Al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad", finalizó Wanda.

El mensaje se dio en el marco del odio expresado por los fanáticos del club turco en el cual Icardi tuvo un gran desempeño desde que llegó, y en el cual logró transformarse en un ídolo de sus seguidores. Sólo en la última temporada, metió siete goles y dos asistencias en 14 encuentros y 987 minutos disputados.

La abogada Ana Rosenfeld.

"Entiendo que son fanáticos de fútbol y lo quieren porque él se ganó su lugar y su puesto. No debe gustarles que estén separados porque uno ama ver a las parejas felices", detalló la abogada Ana Rosenfeld, representante de Wanda, en Intrusos por América TV. "A Mauro lo quiero mucho. Ella piensa que es un buen tipo, si no no se hubiera casado con él", dijo justo antes de reconocer que entre ellos, más allá de los mensajes en redes sociales, "hoy están en buenos términos".

"Sé que está reclamando que vengan los perritos, o el de las nenas, que están allá. Pero lo que ella diga, yo comento", reconoció respecto al planteo de Nara sobre las mascotas de sus hijas. "Wanda lo explicó en todo momento: nunca van a dejar de ser familia. Por lo tanto, cualquier situación que se genere la podría iniciar Mauro que, a lo mejor, está enojado con lo que sucede. Por su parte, ella nunca va a poner un obstáculo, como nunca lo hizo con Maxi López", explicó.

"La nueva ley ya le quitó la complicación a un divorcio, se separaron los bienes cuando fue la separación anterior", explicó Rosenfeld sobre cómo viene el trámite legal para la desvinculación matrimonial. "Lo único que habría que arreglar es la cuota alimentaria de los chicos", añadió después.

L-Gante y Wanda Nara.

Sobre la nueva relación de su clienta, destacó que nunca los vio juntos a ambos. "A él lo vi por un lado y a ella por otro. Para conocer a una pareja tenés que observarlos a la par", soltó la abogada.

También hubo otra revelación respecto a las internas entre ambos, la cual hizo Pochi de Gossipeame en A la Tarde, también por América TV. "Cada vez que discutían o se hablaba de separación, él le decía que iba a desbloquear a (Eugenia) 'La China' Suárez, a ponerle likes y a buscarla para que ella viera lo que estaba perdiendo", contó la periodista de espectáculos.

Justamente se refirió a la que actriz con la que Icardi tuvo un affaire que, justamente, fue el origen de toda esta separación, al igual que de la relación con L-Gante y todas las piezas de dominó que cayeron, una detrás de la otra, para que el delantero termine con una lesión que lo alejará de las canchas durante muchos meses.