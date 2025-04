Camila Pittaluga de Love Is Blind demandó a Ezequiel Ingrassia: "No te tienen que levantar la mano para que sea violencia"

En un contexto de recientes denuncias de acoso en el mundo del espectáculo, un nuevo testimonio se sumó a las polémicas que rodean a Love is Blind. Si bien la demanda fue presentada en noviembre del año pasado, recién este lunes 21 de abril se hizo de público conocimiento.

"Vengo por la presente a impetrar formal denuncia por la comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y desobediencia contra el señor Ezequiel Ingrassia", se puede leer en el documento legal presentado por Camila Pittaluga, ex participante del reality show, contra Ezequiel Ingrassia. El escrito continúa: "Todo hecho agravado por transcurrir en un contexto de violencia de género en el marco de una relación de pareja".

Camila Pittaluga, ex participante del reality show, denunció por violencia de genero a Ezequiel Ingrassia

Lejos de quedarse callado ante la denuncia, el joven utilizó sus redes sociales para revelar que denunció a Pittaluga por daños y perjuicios: "Una vez me dijeron sabiamente: CON LA VERDAD SE LLEGA A TODOS LADOS", escribió junto al documento oficial en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que Camila no fue la mujer con la que el empresario logró conectar en las cápsulas de Love is Blind. Durante el experimento de Netflix, él formó pareja con Julieta Fennema, con quien se casó en el último episodio. Sin embargo, según se reveló en el capítulo especial "El reencuentro", la relación no prosperó y decidieron separarse. En este contexto, Ezequiel comenzó un nuevo vínculo con quien hoy lo denuncia. "Cuando terminaron de filmar el reality, Ezequiel estaba casado con Julieta y, a la vez, empezó a tener una relación clandestina con Camila. Ellos empezaron a salir muy intensamente hace dos o tres meses y después cortaron. Cuando el programa estaba a punto de salir al aire, él le mandó un bozal legal para que no hablara de él durante ese período", reveló Pepe Ochoa en LAM.

La respuesta de Ezequiel Ingrassia a la denuncia de Camila Pittaluga

Pese a la negación de Ingrassia, Pittaluga se sentó en el programa Lape Club Social: "Nosotros empezamos un vínculo a principios de marzo, cuando él empieza a divorciarse de la otra participante", relató acompañada por su abogado. " No necesariamente te tienen que levantar la mano para que sea violencia . Estamos muy poco informados: los maltratos verbales, las formas, las manipulaciones eran constantes. Y los abusos sexuales también estuvieron siempre, pero por decir 'es mi pareja' lo naturalizás", continuó.

"Él tenía mucho poder sobre mí. Me hacía sentir muy chiquita, me sentía muy sumisa delante de él", narró Camila sobre algunos de los episodios vividos, dejando en claro que no pudo detectar a tiempo la violencia que sufría. " Estuvimos siete meses juntos, y fue siempre así ". Tras la primera denuncia, la fiscalía determinó que el caso era grave y dispuso una perimetral contra Ezequiel.

El navegador no soporta este contenido.

Esta denuncia por violencia de género se suma a la de Emily Ceco, quien de manera pública y legal denunció a Santiago Martínez: a pocos días de casarse por segunda vez, el mediático la golpeó y la retuvo por horas en su casa para que nadie viera las marcas en su cuerpo. Actualmente, el joven se encuentra detenido a la espera del juicio, mientras la influencer intenta recomponer su vida.

Si bien ambos casos ocurrieron fuera de los sets de Netflix, los usuarios de redes sociales cuestionaron el trabajo de la producción al momento de realizar los psicotécnicos correspondientes: "¿En la TV argentina no hay psicólogos/psiquiatras en el casting? Te puedo recomendar uno" o "Al final era un reality de abusadores", fueron algunos de los comentarios que inundaron X tras conocerse las noticias.