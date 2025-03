Santiago Martínez detenido por violencia de género: la reacción de Emily Ceco, ex Love Is Blind

En la mañana del viernes se confirmó que Santiago Martínez, ex participante de la primera edición Love is Blind, quedó detenido tras ser denunciado por violencia de género por Emily Ceco, también ex concursante del reality show.

Si bien la denuncia fue presentada hace ya unas semanas, no fue hasta el día de hoy que se realizó un allanamiento a la propiedad del agresor, que culminó con su detención. El abogado de la víctima, Roberto Castillo, confirmó el arresto al periodista Fefe Bongiorno.

Se confirmó la detención de Santiago Martínez, denunciado por violencia de genero por su ex pareja, Emily Ceco

Martínez quedó imputado por tentativa de femicidio, lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada , por lo que deberá ser indagado esta mañana en la UFI N° 12 de Morón en el que se someterá a una declaración indagatoria por los delitos que le adjudican.

Al confirmarse la detención, Emily habló con el programa A la Barbarossa: "Sentía que estaba costando que se haga justicia. Al enterarme que hoy él está detenido, exploté y me largué a llorar mucho. Sentí tranquilidad", confesó luego de confirmar que fue notificada de la situación a través de su abogado esta misma mañana.

Cinthia Fernández se expresa sobre la detención de Santiago Martínez

Por su parte, Cinthia Fernández, pareja de Castillo y quien sigue de cerca el caso, se expresó en redes sociales: "Allanamiento a Santiago Martínez y como resultado, golpeador preso. Ahora sí está donde tiene que estar. Desfigurar a esta nena no te va a salir gratis . Ojalá caratulen la causa como debe ser y se quede guardadito durante años", lanzó.

El relato de Emily Ceco

Semanas atrás, luego de un plan familiar para su despedida de soltera, Emily Ceco hizo de público conocimiento el violento episodio que vivió con Martínez: "Mientras me estaba ahorcando sentí que me moría, si yo no hacía algo me iba a terminar matando y la historia sería otra. Él no iba a parar ", remarcó en algunas de sus entrevistas luego de ratificar la denuncia en la comisaría correspondiente.

Con el correr de los días, la joven recordó otros episodios de manipulación y violencia por lo que, de la mano de su abogado, decidió ampliar la primera denuncia presentada: amenazas, restricción económica y un celular estallado con la pared fueron algunos de los episodios que relató la oriunda de Moreno.