¿Fue el Duki? Por qué sostienen que fue él quien bajó a María Becerra de los festivales

Los dos shows de María Becerra despertaron grandes intrigas en el mundo del espectáculo, debido a que no tuvo ningún invitado, pese a tener muchísimas colaboraciones con otros artistas. También, llamó la atención que ninguno de sus amigos, los llamados "Los del Espacio", la fueron a ver y prefirieron ir al cumpleaños de Tini Stoessel o al recital de Milo J.

Aunque en un principio parecía que había sido una decisión de "La Nena de Argentina", parece ser que el conflicto es mucho más profundo. Sin embargo, José Levy, su representante, se expresó en LuzuTV al respecto y dio detalles del mega evento.

María Becerra agregó el sol de la bandera Argentina en la escenografía de su show.

"Si hubiera sido un show más en noviembre, diciembre, donde capaz los artistas ya terminaron sus giras, es más fácil. ¿Cómo coordinás con todos esos artistas? Entonces era muy complicado ponerlos. La gente por ahí piensa que viene el cantante, cantamos juntos y listo. Eso pasa en muchos shows acá. Obvio. No en el nuestro. O sea, yo por lo menos el show que planteé era tipo, chicos, a nosotros importa el show y no necesitamos a los invitados. O sea, queremos tener los invitados, re. Si los tenemos mejor, pero hasta tal fecha", indicó.

Además, con respecto a la demora del show, Levy expresó: "Los arreglos musicales se mandan a mezclar y a materializar, se programan las luces en base a eso, se hacen las visuales en base a eso, se calcula todo el show en base a eso, las salidas y entradas del ascensor, había un montón de cosas. Y como no queríamos que de repente se nos deshiciera, se nos desarme eso, llegó un punto que fue como, bueno, es por sí o por no".

Pero parece que no todo es buena onda para María, ya que podría haber una simple razón por la cual sus amigos Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK y Lit Killah no fueron a apoyarla. Y es que, por otro lado, llamó la atención que todos se hayan presentado en el show de Duki en diciembre... todos menos la cantante.

Los tweets de la periodista Flor Maggio

La razón, sería porque el representante de Mauro Lombardo (Duki), Fede Lauría, es quien habría mandado a bajar a la cantante de "Corazón Vacío" de los festivales. La información, fue difundida por la periodista Florencia Maggio, quien publicó unos chats de una seguidora donde confirmaba que el problema habría empezado por una disputa entre María y el cantante de trap.

"Me llegó este plus que no me llegó de alguien de confianza directa, pero who knows (¿Quién sabe?)", explicó Florencia en el siguiente posteo: "Vengo asumar al chisme de 'Los del Espacio' y María. Quien la bajaba de los festivales es Fede Lauría, representante de Duki y de todos los del Espacio. Supuestamente le caían mails por 'tener calle, ser villera', a lo que todos los demás no salían a defenderla o hacían la vista gorda".

Los del Espacio no fueron al show de María.

Esta prueba publicada por la periodista, explicarían porqué María en su canción "Primer Aviso", expresa que tuvo problemas con uno de sus compañeros. ¿Qué dice la letra? "Me tiran por WhatsApp, pa, ¿qué pasó?, quieren colaborar después que el tema se pegó. Decime qué se siente que me mandes a bajar de todos los festivales, pero me llamen igual, no me extraña de ustedes ese boicot barato, si los tengo pisado' hace rato". ¿Será para todos sus amigos músicos, que compartieron casa durante la cuarentena y luego hicieron varias colaboraciones juntos?