Un corto, un aire y la evacuación de Luzu en vivo: qué causó el incendio y cómo los ayudaron a salir del edificio

La mañana del miércoles comenzó muy accidentada para el streaming de LuzuTV, ya que el programa que precede al del periodista Diego Leuco, Antes que Nadie, debió ser levantado de urgencia debido a un incendio dentro del edificio, en Cabildo 1507, donde transmite el canal. En ese momento, Yoyi Francella, el Trinche y Mica Vázquez acompañaban al conductor en su panel cuando la productora, Tatiana Roust, tuvo que avisar sobre la situación.

"Tenemos que evacuar porque hay humo en el edificio y nos están pidiendo que cortemos y nos tenemos que ir", informó en el medio del programa. Allí, Leuco se sacó los auriculares y dijo antes de cortar el programa: "Hacemos lo que tenemos que hacer y si podemos, volvemos".

Según se pudo saber, el incendio se generó en el piso de abajo del canal de streaming y se tomó la precaución de evacuar a todo el edificio, mientras que los bomberos y el SAME intervinieron en el lugar. En el momento del corte, el reloj marcaba las 9:23 y Luzu volvió a retomar la transmisión pasadas las 12 del mediodía con un mensaje especial de Nico Occhiato: "Estamos todos bien, queremos darles esa tranquilidad. Igualmente el incendio se produjo acá, a pocos metros".

En diálogo con Teleshow, Diego Leuco fue quien esclareció que fue lo que sucedió con el incendio del sexto piso y expresó: "Se incendió un equipo de aire acondicionado del estacionamiento, al ser justo el piso de abajo nuestro, al toque estábamos llenos de humo y nos pidieron que evacuemos".

Además, el periodista explicó que siguieron las indicaciones de los policias ya que había mucho humo en los pasillos pero que la situación ya fue controlada: "Los bomberos de la Ciudad, Policia de la Ciudad y el SAME llegaron rapidísimo y pudieron controlar el fuego".

El estudio quedó completamente vacío tras la evacuación del edificio.

"Bajamos normalmente, con tranquilidad, pero respetando que había sonado la alarma del edificio y había que evacuar siguiendo el protocolo. No hay ningún herido, nadie aspiró humo, no pasó nada grave ni en nuestro piso ni en ningún otro. El fuego está controlado, fue un susto nada más", cerró. Luego, casi una hora después, el canal se expresó en su cuenta de X al respecto: "Estamos bien todos. Esperando que nos den el OK para volver al edificio cuanto antes y hacer otro programón de Nadie dice nada. ¡Gracias a todos por preocuparse Los mantenemos al tanto!".

Al retomar la transmisión con Nadie Dice Nada, Nico Occhiato aclaró que el accidente ya se encuentra controlado y volvieron a su rutina normal con algunos minutos de retraso. "Entramos una hora y media tarde, pero estamos bien", expresó finalmente el conductor.