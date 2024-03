Alfano reveló sus partuzas sexuales en los 90': del barco con Menem, a jugar a dos puntas con Diego y Macri

Graciela Alfano volvió al ruedo mediático y sorprendió al revelar muchas de las "historias secretas" que vivió durante el apogeo de la época del menemismo.

"Fue una década interesante, importante. Muchas cosas negadas últimamente. Gente que se olvidó, que se le fue la memoria", ironizó Alfano.

"Tienden a olvidarse cosas, o a dibujarlas y pintarlas como si no las hubiesen vivido. Hacerse cargo de la vida de uno, de las elecciones de uno. Cuando lo hacés, te pueda gustar o no, te hace más fuerte", añadió.

"Todos saben que yo tuve una relación con Menem. Lo conocí antes de ser presidente, un poco antes. Recuerdan que mi ex marido era subsecretario de Turismo en ese gobierno (Enrique Capozzolo) y, de alguna manera, la fidelidad nunca fue mi fuerte, ya lo saben", reconoció entre risas del panel que la entrevistaba. "Pasemos rápidamente a otro tema. Sí, estaba con este y me veía con el otro", bromeó después.

"Habré salido unos meses cuando fue electo presidente. Yo nunca quería ir a Olivos, porque soy muy diva, y donde va todo el mundo nunca-never. Entonces le pedí un barco que iba al medio del Río de la Plata", recordó. "¿Lo hacían en el barco?", le preguntó la panelista Karina Iavícoli. "Obvio", deslizó la vedette, quien despertó los ratones de muchos de los presentes acerca del movimiento del agua.

Carlos Menem, Graciela Alfano y Mauricio Macri.

En otro momento del relato que brindó a América TV, ella rememoró una frase que le dijo en aquel entonces al dos veces presidente de la Nación. "¿Perdón? Vos sos presidente hace dos minutos y yo soy Graciela Alfano hace 20 años. Volate", lanzó, para provocar la risa de todo el panel.

Sobre su amorío con Macri, otro ex mandatario nacional, reveló que lo conoció en Punta del Este, Uruguay. "Se acercó bastante insistente en su momento. Terminamos en una relación. Me gustó. Fue larga. Estuvimos como siete años juntos", precisó. "Del 93 hasta el 2000. Era presidente de Boca Juniors", sumó a la descripción.

Graciela Alfano y Diego Armando Maradona en una entrevista en los 90.

Cuando le preguntaron para comparar el desempeño sexual de cada uno de ellos, ella contestó que "son distintos", pero que a ambos los disfrutó. "Si no no hubiera (estado) con ninguno. Si un hombre no me satisface, no me da placer, no tengo ganas, no me da cosquillitas, mariposas, a mí no me pasa nada", explicó.

Para sumarle más picante a esta anecdotario, la actriz soltó que su relación con Diego Armando Maradona se dio al mismo momento que ella se acostaba con Macri. "Yo trataba de hacer lo humanamente posible para que se lleven bien", reconoció en relación a las peleas que existieron entre ambos. "El cartonero Báez le decía", se rió.

Alfano aprovechó para meterse en otro lugar polémico, a partir de todos estos hombres poderosos que la acompañaron en su vida. "Yo no necesito nada de nadie. Soy autosuficiente, tengo mi dinero de toda la vida. Obviamente, me encantan los regalos, los acepto, los agradezco, pero faltarme nunca me faltó nada. Me compré todo lo que se me dio la gana en la vida. El que me quiere poner nombre de animal que me lo ponga. Siempre los he tenido: potra, zorra, yegua, pantera, gato. A mí igual me importa un pito", reflexionó Graciela.

Para relativizar la afirmación, Alfano advirtió que era una época en la que "de alguna manera" se "codeaba con determinadas personas y actores". También se animó a hacer un chiste con un perfil autocrítico respecto al nivel de amantes que tuvo: "A veces me dicen 'un verdulero nunca', y sí, a veces tuve uno y no lo conté. Si el verdulero estaba bueno, ¿por qué no?".

Graciela Alfano sigue deslumbrando con su físico con más de 70 años.

"Mi personalidad en la cama es la misma que tengo en la vida. A mí órdenes no me da nadie, todo consensuado. No soy sumisa para nada", describió Alfano. "A veces pregunto, si yo fuera un hombre, en este momento me están aplaudiendo de pie. Y estoy seguro que en las casas alguno está diciendo que está mal", comparó, con un planteo que se llevó la aprobación de todos los panelistas.

"A mí me enseñaron de chiquita que es más importante lo que yo pienso del otro, que lo que el otro piensa de mí. Y a mí una persona que juzga la vida de otra, me parece un horror. Que se metan los juicios ahí donde mejor les entre y donde más les guste. Yo estoy atenta a lo que hice y estoy feliz", afirmó Alfano. "Uno se pone más fuerte en la vida cuando se hace cargo de la sombra, de eso que te avergüenza, que te da horror. Es la parte más fuerte tuya", cerró.