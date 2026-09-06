Fuerte comunicado de La Joaqui contra Luck Ra: "Confundís mi silencio con falta de memoria"

La Joaqui publicó un contundente comunicado luego de que Luck Ra respondiera públicamente a las acusaciones de infidelidad y revelara que la cantante estaría saliendo con un "ex gran amigo" suyo.

La artista cuestionó que su expareja hablara sobre su presente sentimental, tras rumores de romance con Tiago PZK, y aseguró que exponer públicamente una parte de su intimidad resulta contradictorio con el pedido de respetar su nueva vida

"Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública", escribió La Joaqui en el inicio de su extenso descargo.

La Joaqui y Luck Ra

La respuesta llegó después de que Luck Ra negara haberle sido infiel —se rumoreó que estuvo con Tuli Acosta y hasta que regresó con su exnovia, Guille Giles— y afirmara que le dolía seguir vinculado a la historia de la relación, al tiempo que hizo referencia al nuevo romance de la cantante.

En su mensaje, La Joaqui también se refirió a la manera en que terminó la relación y lanzó fuertes declaraciones sobre situaciones que, según aseguró, decidió mantener en privado: "Nuestra relación terminó hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar".

Uno de los puntos más fuertes del comunicado estuvo dirigido directamente a la frase de Luck Ra, quien había definido a la actual pareja de La Joaqui como "un ex gran amigo". La cantante rechazó esa definición y sostuvo que entre ellos existe una historia anterior, profunda e independiente de su ex relación.

"Reducir toda esa historia a 'mi ex gran amigo' no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición", expresó la exparticipante de MasterChef Celebrity, en referencia a la relación de amistad entre el cordobés y Tiago PZK.

Además, La Joaqui aseguró que nunca necesitó exponer situaciones privadas para explicar el dolor que atravesó tras la ruptura y cuestionó los tiempos que se pretenden imponer sobre una mujer después de una separación.

"Los duelos no tienen un tiempo reglamentario y, mucho menos, existe un plazo que una mujer deba cumplir para que su próxima elección sea considerada digna o respetable", manifestó y añadió: "Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria".