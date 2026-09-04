Santi ya no manotea: Maratea confesó que durante las grandes colectas estaba "todo el día drogado"

Santiago Maratea volvió a hablar públicamente de una etapa que durante años quedó atravesada por la exposición, las colectas millonarias y las polémicas. En una entrevista con Luis Novaresio, el influencer contó que sufrió un abuso sexual, reveló que dejó de fumar marihuana y anunció que quiere abandonar definitivamente su faceta de influencer.

La charla mostró a un Maratea diferente al personaje combativo que construyó en redes sociales. El joven habló de dolor, consumo, disociación y de una necesidad que, según sus propias palabras, hoy se volvió central: tener menos enemigos y dejar de vivir en guerra permanente.

Santi Maratea

"No quiero ser más un influencer. Estoy en ese proceso con la gente con la que trabajo y todo de chicos, se acabó la era de Santi influencer, no tengo más ganas de vender pistacho ni dulces de leches aireados . No tengo ganas. No me parece mal quien lo hace, lo que proyecto a futuro tiene que ver no con vender, sino con hacer y ahí entra entonces mi fundación", afirmó.

La declaración marca un giro para quien durante años convirtió su presencia en redes en una herramienta para recaudar fondos destinados a distintas causas. También llega después de las críticas y acusaciones que recibió por el manejo de algunas colectas, iniciativas que, según sus cuestionadores, no llegaron a concretarse como se había anunciado.

En ese contexto apareció el apodo de "Santi Manotea", utilizado por quienes lo acusaron de una presunta malversación de fondos. Maratea negó las acusaciones en distintas oportunidades, mientras que las controversias sobre el destino y la ejecución de algunas campañas quedaron instaladas en la conversación pública.

"Todo el día drogado" durante las grandes colectas

Durante la entrevista, Maratea explicó que siente dolor cuando recuerda la época de las grandes colectas porque, según contó, no estaba conectado con lo que ocurría.

Santi Maratea

"Hay algo que me da un poquito de dolor que me genera toda esa época de las grandes colectas que hicimos, que es que yo estaba disociado. Yo estaba todo el tiempo drogado , no es que fumaba al final del día, fumaba un pucho. Todo el día drogado estaba. Conectar con la realidad para mí era una amenaza que no estaba listo para enfrentar", sostuvo.

El influencer relató que dejó de fumar marihuana y que, a partir de ese momento, pudo comprender de otra manera un hecho traumático de su vida.

Novaresio le preguntó por el abuso al que se había referido en otras entrevistas. "Lo contaste varias veces acá mismo, pero siempre pienso en alguien que está viendo 'Che, ¿pero qué abuso sufrió Santiago?'", planteó el periodista.

Maratea respondió: "O sea, es sexual. Digo, porque hoy en día hay tantas formas. El abuso de poder, el abuso de la moral. El mío es el abuso como se entendía cuando yo era chico. Un abuso sexual. En otro momento, si vos me querías preguntar los detalles, era mi momento para victimizarme. Fue bastante duro lo que me pasó. Entonces, cuando yo lo contaba, la otra persona se quedaba mal muchas veces con mi relato. Yo estaba totalmente disociado de lo que estaba contando. Un día fui consciente, dejé de fumar marihuana. Yo estaba todo el día drogado porque necesitaba disociarme de eso que había pasado . Un día dejé de fumar, entendí lo que me pasó".

Santi Maratea

Novaresio recordó entonces el momento en que Maratea decidió dejar de disociarse: "Cuando decidiste no disociarte lloraste mucho", le dijo. La respuesta fue breve, pero contundente: "Un montón, muchísimo. Antes yo estaba seguro de todo. Hoy no estoy seguro casi de nada. Estoy mucho menos combativo y estoy menos resentido. Necesito menos enemigos".

El anuncio de que dejará de ser influencer no implica, según explicó, abandonar su trabajo solidario. Santi Maratea dijo que su futuro estará ligado a hacer, organizar y desarrollar proyectos desde su fundación, aunque ya no quiera construir su actividad alrededor de la venta de productos o de la exposición permanente.