La historia detrás de Martín Cols: de barrendero y futbolista del Ascenso a modelo

Entre una cancha del Ascenso y una pasarela parece no haber demasiados puntos en común. Sin embargo, Martín Cols encontró una nueva oportunidad profesional después de despedirse del fútbol a causa de dos graves lesiones. El cambio llegó cuando todavía intentaba acomodarse a esa decisión: una agencia descubrió sus fotos en Instagram y lo invitó a probar suerte como modelo.

Antes de las cámaras, los castings y las pruebas de vestuario, su vida transcurría entre los entrenamientos y un trabajo como barrendero. Cols pasó por Tristán Suárez y Sacachispas, pero el sueldo que recibía como futbolista del Ascenso no le alcanzaba para cubrir todos sus gastos.

Martín Cols era futbolista pero su cuerpo le jugó una mala pasada

Por ese motivo, su padre, que llevaba dos décadas desempeñándose como barrendero, lo ayudó a conseguir un empleo en el mismo rubro. Desde entonces, sus días comenzaron temprano dentro del club y continuaron con otras seis horas de actividad laboral.

En una entrevista con Infobae a la Tarde, explicó que esa realidad era compartida por varios integrantes de los planteles. En las categorías menores del fútbol argentino, muchos jugadores necesitan contar con un segundo trabajo porque los ingresos deportivos no siempre son suficientes para mantenerse.

El primer gran obstáculo de su carrera apareció durante su etapa en Tristán Suárez. Cols integraba la Reserva y tenía la posibilidad de alternar con el plantel de Primera cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado.

Martín Cols encontró una salida en el modelaje

La lesión lo mantuvo alejado de las canchas, aunque logró atravesar la recuperación y volver a jugar. Más adelante continuó su recorrido en Sacachispas, donde debió competir con varios defensores centrales para conseguir un lugar en el equipo.

Según contó, aquel período estuvo marcado por una fuerte disputa interna por el puesto. Mientras intentaba ganarse una oportunidad, también debía sostener la exigente rutina que combinaba los entrenamientos matutinos con su trabajo como barrendero durante la tarde.

Cols cree que sus problemas físicos pudieron estar relacionados tanto con una predisposición de su cuerpo como con el desgaste provocado por la doble jornada. Después de la primera operación consiguió regresar y disputar nuevamente algunos minutos con la Reserva de Sacachispas, pero su ilusión volvió a interrumpirse.

Una segunda rotura del ligamento cruzado lo colocó frente a una decisión mucho más difícil. Ya no se trataba solamentelo de completar otra rehabilitación: después de dos lesiones importantes, comenzó a analizar si realmente quería continuar intentando construir una carrera profesional en el fútbol.

Martín Cols no tenía pensado ser modelo pero un mensaje cambió su vida

Con el paso de los meses, resolvió retirarse. La determinación implicaba dejar atrás el proyecto al que había dedicado buena parte de su vida, pero el siguiente desafío apareció mucho antes de lo esperado.

De una propuesta por Instagram a desfilar en BAFWEEK

Solo habían transcurrido alrededor de dos meses desde que había decidido abandonar el fútbol cuando recibió un mensaje privado en Instagram. Una agencia de modelos había visto sus fotografías y quería conocerlo personalmente porque consideraba que tenía condiciones para trabajar en la industria.

El contacto lo realizó Ariel Ramírez, quien luego se convirtió en su representante dentro de Arm Models Agency. Aunque la propuesta lo sorprendió, Cols no contestó inmediatamente: prefirió tomarse unos días, hablarlo con su familia y evaluar un camino que hasta ese momento nunca había contemplado.

Martín Cols en un desfile de Pucheta Paz

Finalmente aceptó y se incorporó a un ambiente desconocido para él. Tuvo que aprender a desenvolverse frente a las cámaras, asistir a castings, participar de producciones fotográficas, realizar pruebas de vestuario y dar sus primeros pasos sobre una pasarela.

Su representante lo ayudó a comprender los movimientos básicos y a prepararse para cada presentación. Uno de sus primeros logros importantes fue participar en BAFWEEK, una experiencia que le permitió comenzar a hacerse un lugar dentro del modelaje.

La repercusión también llegó al antiguo vestuario. Al ver las primeras imágenes profesionales que publicó en sus redes sociales, sus excompañeros comenzaron a cargarlo. Cols recibió las bromas con naturalidad porque entiende que forman parte del vínculo y de los códigos habituales entre futbolistas.

Martín Cols no quiere olvidar sus raíces

Instagram, la misma plataforma por la que llegó la primera propuesta, se transformó en una vidriera para mostrar su nueva faceta. Luego de despedirse de las canchas, modificó el perfil y empezó a compartir las producciones y experiencias vinculadas con la moda.

Por ahora, el modelaje no significó una transformación económica considerable. Aun así, Cols confía en que las oportunidades aumentarán con el tiempo. Su objetivo es trabajar con marcas reconocidas, perfeccionarse y utilizar ese crecimiento para ayudar a su familia.

También se muestra abierto a recibir observaciones y críticas constructivas. Sabe que ingresó a un espacio en el que todavía debe aprender, tal como alguna vez tuvo que hacerlo durante sus comienzos en el fútbol.

Cols confía en que las oportunidades aumentarán con el tiempo.

Sin embargo, no pretende que su historia quede reducida a la imagen de un futbolista que cambió los botines por la pasarela. Su identidad continúa ligada a sus raíces: se reconoce como barrendero, modelo y un joven de barrio que prioriza a su familia y a sus amigos.

El recorrido de Martín Cols no responde a una transición planificada, sino a la necesidad de empezar nuevamente. Las lesiones lo obligaron a abandonar la actividad que había elegido, pero también lo dejaron disponible para escuchar una propuesta inesperada. Lo que comenzó con un mensaje en una red social hoy representa la posibilidad de construir un futuro lejos de las canchas, aunque sin renegar de todo lo vivido dentro y fuera de ellas.