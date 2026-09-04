La oscura trama detrás del caso Tini: agentes de inteligencia vinculados a De Paul y el temor de su familia

En la familia de Martina "Tini" Stoessel queman las papas. Lo que comenzó como una revisión de las cuentas y sociedades vinculadas con la carrera de la cantante podría convertirse en una investigación mucho más amplia, con nombres ligados a los servicios de inteligencia paralelos, causas por presuntas maniobras financieras y operadores cercanos al poder.

La información fue revelada por el periodista Hugo Alconada Mon, quien reconstruyó cómo Leonardo Scatturice y el abogado tributarista Horacio Díaz Sieiro llegaron al entorno de Tini. Según esa reconstrucción, ambos habrían aparecido vinculados al proceso que la cantante inició para auditar la estructura comercial que durante años manejaron sus padres.

Tini Stoessel

Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera acompañaron a su hija desde sus comienzos en la televisión, cuando Tini tenía apenas 14 años y protagonizaba la serie Violetta. La ruptura de ese esquema de representación abrió un drama que mixea una disputa comercial y familiar que ahora quedó atravesada por nombres muy sensibles.

Quién es Leonardo Scatturice

Leonardo Scatturice es presentado como el actual dueño de Flybondi y como un exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que, luego de su paso por ese organismo, montó la consultora privada C3 Consulting, una estructura que quedó envuelta en distintas controversias.

Leonardo Orlando Scatturice, de la inteligencia al poder

Una de las investigaciones que lo alcanzó estuvo vinculada con presuntas tareas de espionaje ilegal contra políticos, empresarios, periodistas, jueces y fiscales que todavía no tiene condena. Radicado desde hace años en Estados Unidos, Scatturice también buscó profundizar sus vínculos con sectores del trumpismo a través de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la que llegó hasta sacarse una foto con el mismísimo Donald Trump.

Aquí hay un punto importante y es su llegada al entorno del Gobierno de Javier Milei que se produjo a través de Manuel Vidal, un viejo conocido que le permitió acercarse al asesor presidencial Santiago Caputo.

Leonardo Scatturice y Donald Trump

Según la reconstrucción de Alconada Mon, Scatturice habría acercado al Gobierno el nombre de Andrés Vázquez para ocupar primero la Dirección General Impositiva y luego conducir la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Pero... puede haber más: Scatturice quedó mencionado en la investigación alrededor del vuelo privado que aterrizó en el área VIP del Aeroparque Jorge Newbery en marzo de 2025 y que ingresó diez bultos sin control aduanero , según las denuncias que se conocieron públicamente.

En las últimas semanas, Scatturice habría dado otro paso: recomendar al abogado Horacio Díaz Sieiro para analizar la situación contable y tributaria de Tini y evaluar eventuales acciones contra sus padres.

La pista sobre quién es Horacio Díaz Sieiro

Díaz Sieiro es abogado tributarista e hijo de Vicente Oscar Díaz, una figura reconocida en el ámbito tributario argentino y regional. Su trayectoria profesional quedó ligada a algunas de las causas más complejas de la política y los negocios durante el kirchnerismo.

Vicente Oscar Díaz

Su nombre apareció relacionado con investigaciones sobre Lázaro Báez, operaciones con Venezuela y presuntos circuitos de fuga de divisas y lavado de activos. También fue mencionado entre los llamados "facilitadores profesionales": abogados, contadores y operadores que habrían asesorado a personas investigadas por delitos económicos.

Uno de los expedientes lo vinculó con el financista Ernesto Clarens y con Eduardo Roca. Clarens, quien luego se convirtió en "arrepentido" y colaboró con la Justicia, había montado financieras como Credisol y empresas como Patagonia Financial Services y Excel Servicios Aéreos. Siempre según la investigación periodística, esas estructuras quedaron relacionadas con negocios desarrollados en la Venezuela de Hugo Chávez. En esa trama también aparecieron el empresario Juan José Levy y José María Olazagasti, ex funcionario vinculado a Julio De Vido.

La conexión con Rodrigo De Paul

El punto de contacto entre Scatturice, Díaz Sieiro y la cantante estaría en el círculo íntimo de Rodrigo De Paul, pareja de Tini Stoessel. Según las fuentes consultadas por Alconada Mon, el nexo habría sido Alejandro Omar Calián, conocido como "El Turco", un amigo del futbolista.

Calián fue allanado en marzo pasado en una causa que investiga la supuesta connivencia entre exfuncionarios del Banco Central y financistas como Elías Piccirillo y Francisco Hauque para acceder al dólar oficial durante el cepo cambiario.

Rodrigo De Paul y Tini

Además, el hombre frecuenta Miami y recibió una condena por contrabando de motos de alta gama. También fue investigado por su presunta participación en operaciones mediante las cuales se obtenían dólares al precio oficial para luego revenderlos en el mercado.

A través de Calián, Scatturice habría estrechado su vínculo con De Paul y sugerido a Díaz Sieiro como especialista para analizar las cuentas y sociedades de Tini. Ese recorrido explicaría cómo un conflicto inicialmente familiar y comercial terminó conectado con una red de empresarios, abogados y operadores con antecedentes controvertidos.

Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera junto a Tini

Así las cosas, el temor de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, según la reconstrucción periodística, no se limitaría a una auditoría contable: estaría vinculada con la posibilidad de que la revisión de las empresas y contratos de Tini derive en una investigación más profunda sobre la administración de su carrera y exponga movimientos, vínculos y decisiones tomadas durante años.