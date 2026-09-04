Así encontraron a Mariano en Córdoba: el joven de Berazategui de 21 años era buscado desde el lunes

La búsqueda de Mariano Martínez, el estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de 21 años que estaba desaparecido desde el lunes y que era intensamente buscado por su familia, tuvo final feliz, luego de que lo hallaran sano y salvo en la localidad cordobesa de La Calera. El anuncio lo hizo el ministro de Seguridad local, Juan Pablo Quinteros. El martes había sido detectado cuando dejó un currículum vitae en un supermercado provincial.

"Mariano Martínez, de 21 años, quien era buscado a partir de un pedido de paradero emitido por la Justicia de Ensenada, provincia de Buenos Aires, fue localizado en la ciudad de Córdoba luego de un intenso trabajo de la Policía", anunció Quinteros en sus redes sociales, donde adelantó que "se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad".

La publicación del ministro Juan Pablo Quinteros tras encontrar con vida a Mariano Martínez.

"Tras su localización, se dará inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones de rigor. Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado", cerró el ministro en relación al joven de Berazategui que mantuvo en vilo a su familia durante cinco días.

De acuerdo a lo que reveló el funcionario en una conferencia de prensa posterior al anuncio, el joven recibió atención psicológica, tal como había pedido su madre Alicia que "inmediatamente esté con profesionales". Cabe recordar que el CV que había dejado Martínez el martes tenía un nombre tachado y otros datos a mano y que cuando el preguntaron por eso había dado como excusa que su hermana se había confundido a la hora de hacerlo.

"Hubo un llamado al 911 de que se lo había visto en La Calera. Fuimos a buscar las imágenes en cámaras. El personal lo buscó y encontró, lo identificaron, mostró sus documentos y se confirmó que se trataba de Mariano. De allí lo llevaron al hospital para hacerle los primeros estudios", explicó Quinteros, quien detalló que lo vio bien de salud y que se había alimentado bien.

La madre de Martínez habló con el ministro cordobés y luego se mostró agradecida por la gestión que hizo. "Le debo el futuro de mi hijo. Que no se comunicara no era normal, no sé cuál será el motivo, pero le agradezco por encontrarlo y le pido perdón por todo lo que tuvo que desplegar", declaró. "Me quedo tranquila con esto que dice que comió, porque yo soy la mamá y esa era mi preocupación", agregó después.