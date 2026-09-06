Pibitos de 12 y 13 años rociaron con insecticida a una mujer en situación de calle

En épocas en las que crueldad está a la orden del día, tiempos en los que ser hijo de puta ya no parece ser una situación condenable, siempre se puede caer un poco más bajo. Días atrás se conoció el caso del adolescente de 16 años que le pisó la cabeza a un gato porque sí. Ahora esto.

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Ahora las redes sociales nos traen un nuevo disgusto. Esta vez en el barrio de Mataderos, donde un hecho tan repudiable como triste quedó reflejado en cámaras de seguridad callejeras. Allí se ve cómo un grupo de chicos de 12 y 13 años roció con insecticida a una mujer en situación de calle. La víctima sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Santojanni. Pensó que la iban a prender fuego y colapsó.

Son cuatro chicos en bicicleta. Tres de ellos disparan desde sus sprays. El cuarto ríe. La pregunta que surge de inmediato es por qué; la segunda es si son punibles; la tercera es -una vez que sean identificados- qué medidas aplicarles para que comprendan el daño y la magnitud de sus actos.



El video se viralizó en las redes y generó un fuerte repudio. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre intervención policial ni sobre la identificación de los menores, aunque la nitidez de las imágenes permitirían identificar rápidamente a los perpetradores de tan cobarde como inhumano hecho.