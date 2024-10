García Moritán puso en jaque el recuerdo de Blanca, la hija de Pampita con un bochornoso mensaje

Luego de días de especulación, el día sábado 28 de septiembre Pampita y Roberto García Moritán cortaron con el misterio. Fue el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, quien se pronunció primero, y a través de un posteo en su cuenta de Instagram dejó en claro que su historia de amor había terminado "hace un tiempo ya", según su descargo. A la modelo no le cuadraron las fechas, por lo que rápidamente difundió los chats con su ex pareja, para comprobar que hasta el 20 de septiembre seguían juntos. En aquellos mensajes, los usuarios de las redes sociales no pasaron por alto un doloroso detalle.

Todo se remonta al 7 de septiembre, cuando la influencer envió un audio a su, en aquel entonces, marido: " No te olvides de pasarme la dirección de dónde tengo que ir, amor. ¿Es una misa? No entiendo ", respondió este. Fue allí, que se interpretó que la pareja hablaba del día 8 de aquel mes, fecha de aniversario del fallecimiento de Blanca, la hija que la mediática tuvo en su relación con Benjamín Vicuña: "Aparte de la infidelidad de Moritán hacia Pampita, lo que me da más bronca y repulsión es que Pampita todos los años hace una misa en memoria de su hijita Blanquita. Y que él pregunte '¿Es una misa? No entiendo'. Sos un hijo de mil pu** hermano", cuestionó una cibernauta.

El desgarrador mensaje de Roberto García Moritán

En "Socios del Espectáculo" debatieron al respecto de los chats que difundió la jurado del Bailando y se indignaron por el descuido del político: "Él dice 'no entiendo, es una misa', es como que se ha interpretado en redes que si estás casado hace 4 o 5 años con Pampita, sabés que el día 8, y es más, el día 8 de septiembre, es un día muy especial para toda la familia ", se indignó Pallares.

Desagradable forma de referirse a su esposa

En medio de las acusaciones de infidelidad, corrupción y una mudanza, en el programa El Run Run del Espectáculo, la periodista Sandra Miguez confesó al aire el apodo que utilizaba Roberto para referirse a su mujer: "Se dice por allá y me cuesta decirlo...Él utilizaba un poco esa de 'bueno viste, yo estoy mal, la cosa no está funcionando, no te olvides, me casé con la mucamita '", reveló.

En homenaje a su hija Blanca, Pampita lanza globos al cielo

El apodo se remonta a los comienzos de Pampita como modelo, cuando despectivamente la llamaba "La Muqui", un apodo que generó polémica a lo largo de los años, y que la enfrentó a sus colegas Nicole Neumanm y Julieta Prandi.

De no saber una fecha importante para Pampita al desagradable apodo, las continuas burlas de Roberto García Moritán

En 2017, Prandi se desligó del apodo y dejó en claro que no fue la responsable de llamar así a Pampita: "Siempre tuve mujeres que han ayudado en mi casa y siempre han sido personas con un nombre. Jamás me referí a alguien como 'mucama'. Entonces no usaría esa palabra para insultar a nadie, porque me parece un empleo completamente digno", había comentado, para luego dar el nombre de la responsable: " Fue Nicole y está bueno que lo aclaremos . Ya se contó, por eso me animo a decirlo. No creo que ella lo haya hecho con la intención de lastimarla".

Las redes sociales explotaron tras conocer la verdad detrás de Roberto García Moritán

Pampita perdonó a sus compañeras y dejó el apodo en el pasado. Sin embargo, fue Roberto García Moritán quien lo trajo al presente, llamándola así en su entorno íntimo, para justificar sus infidelidades.

En las últimas horas, la periodista Pía Shaw expuso al aire una verdad sobre la mediática separación: habría sido el Ministro quien decidió dejar la casa de la modelo en Barrio Parque. Sin embargo, los usuarios de X no creen en esta versión y rápidamente comentaron: "Esperando que Pampita lo desmienta con otra captura de WhatsApp", comentaron.