Pampita busca no convertirse en "Jésica Cirio", pero podrían allanar su casa: "Hay una fundación en el medio"

Por estas horas, el objetivo de Carolina "Pampita" Ardohain es no terminar como Jésica Cirio, quien fue procesada por enriquecimiento ilícito y lavado después de que su ex marido, Martín Insaurralde, apareciera en un lujoso yate en Marbella junto a Sofía Clerici. Si bien tanto ella como Roberto García Moritán ya confirmaron que la separación es tal y definitiva, los chanchullos del por ahora ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires podrían terminar encastrándola.

Para aquellos que todavía no están enterados, al ex marido de Pampita lo acusaron de haber hecho más de 384 nombramientos con sueldos que rondan el millón de pesos por mes. En algunas direcciones llegó a designar más de 30 empleados en 24 horas y aumentó en mas de 300 millones mensuales los gastos de su cartera. Entre las áreas donde se destacan estos nombramientos, se encuentran la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, donde se designaron 32 empleados.

García Moritán y Pampita

Otras áreas que también recibieron un número considerable de nuevos empleados incluyen la "Unidad Ministro", con 20 contrataciones, la Dirección General Distritos Económicos (19 empleados), la Dirección General Simplificación Normativa (12 empleados), y la Dirección General Desarrollo Gastronómico, sector relacionado con la experiencia previa del ministro en el rubro, donde fueron contratadas 15 personas. Además de los nombramientos en el sector público, Mortián también se aseguró de incluir a familiares de compañeros de su partido, Republicanos Unidos . Un ejemplo de ello es Aylén Santoro, hermana del legislador Yamil Santoro.

El descargo de García Moritán

Esto le valió al funcionario porteño una denuncia por "corrupción". La acusación fue presentada por Fernando Miguez, de la "Fundación por la Paz y el Cambio Climático" y resultó sorteada en el Juzgado Federal 1 a cargo de la jueza María Servini. El empresario quedó denunciado además por presuntas irregularidades en fundaciones y la recepción de donaciones de diferentes empresas.

Por lo antes mencionado, Miguez pidió que se dispongan medidas de prueba como, por ejemplo, librar oficio a organismos de control para que "informen sobre transferencias y/o movimientos sobre cuentas bancarias, movimientos inusuales, transferencias internacionales o comportamientos financieros atípicos". La denuncia se presentó por supuesta "malversación de caudales públicos" y "peculado".

Pampita le marcó la cancha a su ex

En este duro contexto, la periodista Laura Ubfal adelantó que en las próximas horas podrían allanar la casa que Pampita compartía con Moritán. "Hay rumores de allanamientos en la casa de Carolina porque hay una denuncia (...) que tiene que ver con una investigación por los bienes de García Moritán, por las investigaciones, y también hay una fundación en el medio", reveló Ubfal en Team Ubfal. "Es la Fundación Asociar, donde Carolina estuvo juntando dinero para que la gente vaya y compre las mesas, están las fotos. No es que ella va a estar implicada, porque Roberto García Moritán es el presidente de la entidad", aclaró.

Y sumó: "Pero la palabra 'fundación' en este país ya se sabe que puede llevarte a cualquier lado, así que forma parte de lo que podría ser la investigación". Recordemos que días atrás, Yanina Latorre había contado el modus operandi del funcionario dentro de la cartera. "¿Sabés cómo funciona Moritán en su ministerio? A cada director que va contratando le dice ´tenés 15 nombramientos. Tres son míos. Los otros 12 son tuyos. "Tres tenés que nombrar a Pepe, Pedro y Marcelo, y los otros nueve te los quedás vos´. Y así va rosqueando. No va nunca a trabajar, no hace nada, y lo único que hizo es rosquear", había remarcado la panelista de LAM.

Algunos de los chats que compartió Pampita

Incluso, en el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de américa habían advertido que Carolina "no quiere terminar como Jesica Cirio". Mientras todo esto ocurre, la modelo aprovechó el fin de semana para filtrar chats privados con su ahora ex marido, luego de que el funcionario publicara un contundente descargo y diera detalles puntuales de la ruptura. "Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", afirmó Pampita.

Resaltando las fechas con un círculo rojo, la ex jurado del Bailando por un sueño compartió algunas de las últimas conversaciones que intercambió con Moritán por WhatsApp, en las que se pueden leer mensajes como "Te amo mi amor", "Estás hermosa", "Son mi vida" y "Los extraño muchísimo" por parte de él. De hecho, todo eran mensajes de amor y cariño entre ambos hasta que el 20 de septiembre, la conductora le dijo que los medios estaban hablando de una posible separación.

Algunos de los chats que compartió Pampita

Sin ir más lejos, Pampita le dijo: "Ellos dijeron que la relación estaba terminada", junto a los respectivos links de la noticia. "Igual los voy a poner a prueba. Gracias amor", fue la respuesta del político. Estas capturas obligaron a Moritán a hacer un nuevo descargo: "Estimados, estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace algún tiempo me referí al 20.09.24. Buen sábado en familia", sentenció.