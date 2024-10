Traición a Susana Giménez: lo que dijeron sobre Javier Milei en el stream, dejó por el piso a la diva

Susana Giménez estrenó su segundo programa el pasado domingo, donde se deleitó con las entrevistas a Cristian Castro y su novia, para luego hablar largo y tendido con Úrsula Corberó que aprovechó su paso por el país y se sentó en el living de la Diva. Luego, se mostraron las imágenes de la entrevista que grabó con Javier Milei, la cual tuvo lugar en la Casa Rosada, sin embargo no fue lo que esperaban y hasta el propio stream del programa cuestionó el ida y vuelta presidencial.

Mientras la conductora lleva adelante su programa en los estudios de Telefe, Pablo Agustín, Sofí Gonet y Nacho Elizalde, son los expertos en redes sociales que opinan lo que sucede en el transcurso de la transmisión. Lejos de intimidarse con la figura de Susana, los jóvenes son críticos a la hora de marcar lo que no le gusta: "La verdad, me emboló un poco la nota" , lanzó la influencer de moda al analizar la nota del presidente.

Susana Giménez habló con Javier Milei en la Casa Rosada

"La Reini" como la conocen en redes, marcó el machismo que todavía no se corrompió en cierto aspectos del país, cómo ser la política y la televisión: "Siempre me pongo a pensar, que si el Presidente fuese mujer y se la pasara presentando novias en la TV, la harían ver**", sentenció. Sus dichos, fueron avalados por uno de sus compañeros: "Es medio un papelón", remarcó Pablo Agustín, quien además confesó no compartir muchos ideales y formas de manejarse con el libertario. Los comentarios fueron aprobados por los usuarios de X, quienes aplaudieron a la joven por animarse a decir al aire lo que muchos pensaban en sus casas.

Como si las críticas no fueron suficiente, de fondo a los comentarios sonó la nueva canción de Lali Espósito, donde apunta directamente a Javier Milei: "Temón de fondo", aportó Gonet, a quienes se sumaron sus colegas: "Esta sonando 'Fanático' justamente, medio rockero", agregó Elizalde.

En el nuevo lanzamiento, al cantante acusa al Presidente de querer ser como ella, además de categorizar como su fanático. Entre las estrofas, la autora decidió contestar a las recurrentes acusaciones públicas del mandatario contra su persona. Un tema que no sólo fue avalado por el fandom de la joven, sino que además fue halagado en el stream de Susana Giménez, en el momento que se analizaba la entrevista que le realizó al "León", cómo se hace llamar.

Si bien Javier Milei se pronunció acerca de datos sociales y económicos del país, también habló sobre su relación con Yuyito González, donde reveló detalles intrascendentes de su vínculo. Una actitud que ya demostró en su anterior noviazgo con Fátima Florez, donde hizo público algunos gustos de la intimidad que compartían.