Gritos, llanto y portazo: así fue la traumática velada de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en San Luis

A un mes de comprometerse en México, Cinthia Fernández volvió a armar las valijas y apostó a un nuevo destino junto su comprometido Roberto Castillo. En esta oportunidad, los tortolitos visitaron San Luis, donde se los vio acaramelados; sin embargo, según testigos no todo es lo que parece en la feliz parejita.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo no sólo promocionó el maravilloso hotel vidriado con vista a la naturaleza, sino que además presumió su maravillosa relación. Por su parte, el abogado también derrochó ternura al presumir a su novia... Testigos, indicaron que estas imágenes fueron una simple pantalla mediática, y la realidad es absolutamente diferente.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo pasaron unos días en San Luis

Según revelaron en la cuenta chimentera @lomaspopucom, la pareja inició una pelea en un conocido restaurante de la provincia a la que viajaron: "Cinthia Fernández y el novio fueron a un lugar muy conocido acá en San Luis y ella se fue llorando mientras suben historias de la pareja perfecta ", se pudo leer en una captura de WhatsApp.

El llanto, la bronca y los gritos continuaron en el hotel: "Estaban de viaje en San Luis, él fue por trabajo y ella fue a acompañarlo. Puede haber sido una discusión de pareja, ojo, no dije que se separaron", comenzó aclarando Yanina Latorre en LAM, tras los rumores de crisis que circularon en redes sociales: "Me cuenta esta persona que llamaron al lobby del hotel de la habitación de al lado, denunciaron que había muchos gritos en el cuarto de al lado, gritos, una discusión , y al rato aparece él en el lobby y se acuesta dormir en un sillón", continuó su versión.

Cinthia Fernández hace frente a los rumores de crisis

"Tras cartón, baja Cinthia con una valija envalentonada, se va del hotel, él se levanta, llama por teléfono, la gente del hotel entendió que la estaba llamando, vuelve, subieron y todo bien", culminó la angelita.

Fernández y Castillo continuaron en el foco mediático al día siguiente, cuando se encontraban en el aeropuertos listos para regresar a Buenos Aires: " Hablando cada uno por su lado por teléfono , me cuentan que los que lo vieron que habían estado con cara de perro y ni se hablarían", escribió Marcia en su cuenta @gossipeame junto a una fotografía enviada por sus seguidores, donde el penalista y la modelo se encontraban alejados, cada uno en la suya.

Ante los rumores de crisis y la fotografía en el aeropuerto, Cinthia salió al cruce: "¿Sabés qué estaba haciendo? Grabando la voz en off de un video . No puedo hacerlo adentro de un aeropuerto porque me sale el audio sucio. Y mi novio y futuro marido estaba también en llamada, por eso nos alejamos. La próxima te llamo cuando me haga el amor y te despejo dudas", explicó un tanto enojada.

Más leña al fuego

Con la noticia al día sobre la pelea de los recién comprometidos, quien se sumó a la polémica fue la ex mujer del letrado, Daniela Vera Fontana: "Hermosa mañana ¿verdad?, arrancamos", escribió en su canal de difusión junto a un emoji de pochoclos y una risa. Como si eso no fuera suficiente, a la hora de compartir el mismo mensaje en sus historias de Instagram, la arquitecta agregó la canción de Rocky Balboa.

Daniela Vera Fontana ¿disfruta de la pelea de su ex pareja con su comprometida?

Por otro lado, a través de la misma plataforma, mostró los autoregalos que se hizo por el día de la madre, que ella misma compró y se los entregó sus hijas para que no se sintieron mal, dejando así en evidencia al abogado, que no se ocupó del presente para esta fecha especial.

Vera Fontana se propuso un objetivo claro: exponer a Roberto Castillo y lo está cumpliendo; es así que además expuso que el día miércoles tuvo que buscar a su hija del jardín, ya que el padre no llegó a tiempo para hacerlo como habían pactado.