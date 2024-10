Filtraron una foto de Lanata internado y su entorno apunta contra el hospital: "¡Es un horror!"

Mientras lucha por su vida, se difundió en las últimas horas y en contra de la voluntad de su entorno más cercano, una imagen de Jorge Lanata internado en el Hospital Italiano, algo que desató un gran escándalo y generó fuerte indignación no sólo en el círculo íntimo del conductor de PPT, sino también entre sus seguidores en las redes sociales. La foto del periodista en la camilla de hospital fue publicada por una cuenta relativamente nueva de la red social X y rápidamente se viralizó. Se estima que Lola y Bárbara Lanata planean iniciar la búsqueda del IP de la cuenta para rastrear al culpable e iniciar acciones legales contra la persona.

Jorge Lanata sigue internado en el Hospital Italiano

Uno de los pedidos que Elba Marcovecchio, la actual esposa de Lanata, había hecho semanas atrás, era restringir el uso de dispositivos electrónicos en la habitación del periodista, tanto para familiares y equipo médico, con el fin de conservar su privacidad y evitar este tipo de conflictos. "Es una cosa tan espantosa lo que sucedió... ¿saben quién pudo haber filtrado?, porque esa es una foto que evidentemente saca alguien de adentro del hospital, no hay duda", denunció Mariana Fabbiani.

Según detallaron en DDM, ciclo que se emite por la pantalla de América, remarcaron que el entorno de Jorge confirmó que la aberrante postal es actual y aclararon que las hijas del periodista se enteraron de la divulgación de la imagen gracias a los medios de comunicación. "Sus hijas me comentaban que, en primer lugar, la ven y le llega esta foto gracias a que nosotros se la difundimos directamente a la familia, siempre con el respeto correspondiente", aclaró el movilero del programa.

Y agregó: "Lo que nos dijeron es esto, que no sabían nada y que no saben quién fue ni cuándo, pero por lo que ven y el análisis que hicieron de esta cuenta de X que sube la foto, ellas lo que nos dicen es lo siguiente...la cuenta se crea en octubre del 2024, o sea este mes corriente, y tiene cero seguidores. Por lo tanto, lo que me dice Bárbara es que ellas no dudan de que es alguien mala leche y que van a ver si pueden rastrear el origen. Veremos si esto lo hacen a través de la justicia".

Elba Marcovecchio sigue la guerra con las hijas de Jorge Lanata

Según explicaron, las hijas de Lanata barajan la posibilidad de hacer una denuncia formal o intentar averiguar por sus propios medios quién fue el responsable. Al mismo tiempo, desde el ciclo de Fabbiani se contactaron con Elba Marcovecchio, quien lamentó la difusión: "Es un horror, es lo que traté de evitar todo el tiempo", dijo. Por otra parte, Jorge Lanata continua internado en el Hospital Italiano y presenta una leve mejoría en su salud tras sus cuatro intervenciones quirúrgicas en pocos días. Según informaron en el programa de América TV, el periodista "está estable y su intestino está funcionando, al punto que decidieron bajarle la sedación".

El conductor continúa en terapia intensiva, en el cuarto piso, en el sector de pacientes trasplantados y presentó el último fin de semana una mejoría que llevó al personal médico a bajarle el nivel de sedación. "Lo bajaron al 100% en la noche de ayer. Lo que me contaban es que indudablemente por la cantidad de horas que él estuvo sedado, todavía presenta este sueño y este cansancio en el cuerpo pero que con el correr de los días, eso va a ir disminuyendo y Jorge va a poder pasar más minutos despiertos. A mí lo que me dijo Bárbara es que en la jornada de hoy (por el martes) ya no le estaban pasando sedante a su cuerpo", detallaron.

Encendedores, anteojos y relojes son algunos bienes con los que se habría quedado la ex mujer de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio

Recordemos que Lanata había sido trasladado desde la Clínica Santa Catalina, especializada en rehabilitación neurológica, al Hospital Italiano debido a alteraciones en su cuadro de salud, a pesar de que hasta entonces había mostrado signos de mejoría. Su situación comenzó a complicarse en junio de 2024, cuando ingresó por primera vez al Hospital Italiano por una neumonía. A partir de ahí. sus problemas de salud se fueron agravando por su historial clínico complejo. Desde que fue ingresado de urgencia, su cuadro respiratorio presentó varias complicaciones, obligando a que permaneciera internado durante meses, con sólo dos breves salidas a la clínica de rehabilitación.