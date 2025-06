Homero Pettinato arrancó con el pie izquierdo y Tomás Dente no se la dejó pasar

Homero Pettinato debutó como conductor en el nuevo programa Reacción en Cadena, emitido por El Trece, pero el estreno no fue como esperaba: ni su familia lo vio. Lejos de preocuparse por el rating, el mediático minimizó las críticas y, en medio del revuelo, se cruzó con Tomás Dente.

"Yo no lo vi, hago oídos sordos a todo. Me baso en mi Instagram y en el cariño de la gente, que fue muchísimo. No pregunto por rating ni repercusiones, y el canal respetó eso. A mí nadie me dijo nada. Me pone un poco nervioso, pero creo que salió divertido y seguimos grabando. Hay que seguir ", declaró el conductor ante los comentarios sobre la baja audiencia.

Además, confesó que su padre, Roberto Pettinato, tampoco se comunicó con él tras el estreno: "No hablé con él esta semana, te lo juro. Quiero hacer un reclamo paterno: dejá de reventar los departamentos, que algo nos tiene que quedar", ironizó, aprovechando para lanzar otro tipo de queja.

Quien no dejó pasar la oportunidad para opinar sobre el flojo arranque fue Tomás Dente. Desde Entrometidos, el periodista se burló de la teoría que circula dentro del canal sobre el impacto del Mundial de Clubes: "La gerencia de El Trece está esperando que termine el Mundial porque sostienen —rara esa hipótesis— que el rating se lo está chupando solo a Homero Pettinato".

Con sarcasmo, Dente agregó: "Los números no variaron en América, la TV Pública, El Nueve ni Net TV. En ningún canal de aire. Solo a Homero le bajó el público ". En ese contexto, el panelista fue aún más directo: "Si los números no suben, de acá a un mes podría peligrar su continuidad al aire".

A solo dos días del debut, el futuro de Reacción en Cadena ya está en juego, mientras Homero Pettinato intenta tomarse todo con humor y sin mirar demasiado las planillas de audiencia.