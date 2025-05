Icardi se volvió a comparar con Johnny Deep y explotó contra Wanda: "Vamos a ir sacando las caretas"

Mauro Icardi perdió la paciencia en relación a la causa que tiene con Wanda Nara por la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella. El futbolista aseguró que su ex pareja no le deja verlas y que las pericias psicológicas a ellas lo respaldan. Al mismo tiempo, expuso los mensajes "picantes" que el abogado Guillermo Gastón López le mandaba a su actual novia, Eugenia "La China" Suárez. Además, volvió a compararse con Johnny Deep por la acusación que sufrió.

"Y para tantos que preguntan por qué mis hijas no estuvieron en los festejos y los de mi pareja sí, acá va, y vamos a ir sacando las caretas, falta poco", advirtió el futbolista del Galatasaray turco antes de una enumeración sobre las diferencias con Nara, en la que aseguró que ella "les impide salir del país" y le "impide hablar" con ellas o sólo verlas. "Hace seis meses que estoy en Argentina para estar con mis hijas y las vi un solo día", aseguró.

China Suárez y Mauro Icardi

Por otro lado afirmó que "la madre recusa jueces porque obviamente no le dan lo que quiere" y que según "las pericias psicológicas hechas por profesionales dicen que las menores repiten lo que les dice la madre (en criollo les quema el cerebro)". También señaló que Nara ya incumplió "varias órdenes dictadas por el juez". Para graficar las diferencias entre ambos padres recalcó que ella las expone "constantemente en redes", cuando a él le hizo "una denuncia para que no las pueda mostrar". " Así es que para el cumpleaños de mi hija pude saludarla con una foto de una silueta", reveló.

El duro descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara y el abogado que puso para sus hijas, Guillermo Gastón López.

Icardi informó acerca de "falsas denuncias constantemente" y se preguntó cuántas van. "¿Revinculación piden? Para todos los que hablan al pedo, no existe ninguna revinculación porque el vínculo siempre estuvo, solo es invento y capricho de la madre", señaló. "Seguimos o con esto basta? Igualmente está todo en el expediente. Falta poco y tendremos la noticia más esperada y ahí me ocuparé de responderles uno por uno a tantas mentiras, inventos y barbaridades dichas para ensuciar y cambiar el foco de lo real", avisó.

Mauro Icardi y la historia en la cual se comparó con Johnny Deep.

Luego de todo lo expuesto sobre la madre de sus hijas, cambió el foco al defensor de ellas. "¿Qué podemos esperar de un 'abogado' estafador de ancianos, abusador de chicos, extorsionador, el mismo que me inventa denuncias en provincia donde tiene 'amiguitos' para intentar conseguir algo?", se preguntó. "El mismo que amenaza a mis abogadas. Un 'abogado' al que le suspenden la matrícula ya por tercera vez. ¿Qué podemos esperar de este individuo que 'defiende' a mis hijas? Dejan mucho que desear, tanto él como quien lo elige para ser representado", añadió.

Algunos de los chats que le envío el abogado Guillermo Gastón López a Eugenia "La China" Suárez.

Luego en otro posteo largó toda la carne al asador, en el sentido de exponer los mensajes que López le enviaba a la actriz. "Hablando de 'abogados' y gente poco seria, muy poco seria. Acá les muestro a este individuo nefasto. Dícese abogado y ni matrícula tiene. Este es el perrito faldero del defensor de mis hijas, el mismo que en audiencias vía zoom le sirve los cafecitos. Les dejo las pruebas de los mensajes que le manda a mi pareja desde hace meses. Vamos a sacarle la careta a varios. Poco a poco. Me da satisfacción", se agrandó..

Algunos de los chats que le envío el abogado Guillermo Gastón López a Eugenia "La China" Suárez.

Los "diálogos" entre el letrado y Suárez no existen. Y no por voluntad de él, sino de ella que no le contestó ni una respuesta a las historias que tiene en Instagram. "Ojo que no los caze Mauro", dice en una de estas. "Pobre Minnie. No se salva ninguna", le escribió en otra donde Suárez estaba junto a un muñeco del personaje de Disney.

La respuesta que le envío el abogado Guillermo Gastón López a Eugenia "La China" Suárez.

Entre otras frases que la actriz ignoró están dos: "A que cambiaste el celu" y "¿Es Justin Bieber?", en una historia donde aparecía Mauro. Lo más polémico es la respuesta a un paisaje en la cual el abogado escribió: "Estas mismas fotos postea mi mucky cada vez que se va de casa los fines de semana".

El posteo de Mauro Icardi para ridiculizar al nuevo abogado de Wanda y sus hijas.

Y eso no era nada, ya que una respuesta a un sticker de preguntas se pasó de la raya por completo: "¿Por qué sos tan repulsiva? Por no decir puta barata. Dejá de desplumar a Mauro y laburá", le lanzó el letrado.