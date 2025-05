¡Iggy Pop vuelve a Argentina: rock, locura y nostalgia aseguradas!

Argentina debe prepararse porque el padrino del punk, el hombre que desafía las leyes del tiempo, la gravedad y, probablemente, las del decoro también, ¡vuelve a pisar suelo argentino! Iggy Pop regresa para recordarle al suelo argento por qué sigue siendo el monstruo sagrado del rock después de décadas de saltos, gritos y torsos desnudos.

La cita será el próximo 12 de septiembre en el Movistar Arena , que quedará temblando después de que el titán del rock haga de las suyas. ¿El menú? Himnos inmortales que van desde su época con The Stooges hasta su carrera solista.

Iggy Pop en Argentina

Habrá que preparar las gargantas para cantar a todo pulmón Lust for Life, The Passenger y, por supuesto, esa joya salvaje que es I Wanna Be Your Dog. Las entradas estarán disponibles a partir del 8 de mayo para los afortunados que tengan Santander American Express (¡y hasta en 6 cuotas sin interés!). En caso de no contar con ese medio de pago, la venta general arranca el 9 de mayo.

Pero.... ¿Qué se puede decir de Iggy ? Es como si hubiera hecho un pacto con algún dios del rock para mantenerse eternamente joven... o al menos eternamente energético. Con 78 años (sí, ¡78!), sigue siendo esa fuerza indomable que revolucionó la música desde los años 70.

Iggy Pop en Argentina

Desde sus días incendiarios con The Stooges hasta sus colaboraciones con David Bowie (cómo olvidar China Girl) y sus discos más recientes con artistas como Duff McKagan y Chad Smith, Iggy demuestra que el rock no tiene fecha de vencimiento.

Pero más allá de su música, Iggy Pop es un espectáculo en sí mismo. Su presencia en el escenario es puro caos controlado; es el tipo de artista que puede salir al escenario, arrancarse la remera en caso de que tenga puesta una y hacer sentir a los espectadores como si estuvieran en el centro de un huracán musical.

Iggy Pop en Argentina

Además, para los nostálgicos, este show será una oportunidad única para revivir esos momentos gloriosos en los que Iggy rompió todas las reglas del rock... y probablemente algunas leyes también. Desde sus saltos al público hasta sus movimientos extravagantes, cada concierto suyo es una experiencia inolvidable.

Así que a tener todo listo: el 12 de septiembre será una fecha clave en el calendario de los y las argentinas que prepararán sus mejores pasos punkies para asegurar una entrada antes de que vuelen. Iggy Pop viene a recordarnos por qué su nombre está escrito con letras doradas en la historia del rock... y a demostrarnos que todavía tiene carrera para rato.