Fabiana Cantilo y la absurda razón por la que no puede viajar a Estados Unidos: "Por ahí me iban a matar allá"

El mundo de la música argentina quedó conmocionado tras la inesperada noticia de que Fabiana Cantilo, una de las grandes voces del rock nacional, no podrá realizar su esperada gira por Estados Unidos. La razón detrás de esta suspensión no solo generó sorpresa, sino también indignación y tristeza entre sus seguidores, quienes ven en la cantante un ejemplo de lucha y superación.

La gira, que prometía llevar la energía y el talento de Cantilo a tierras norteamericanas, quedó suspendida debido a un problema con su visado. Según explicó la propia artista a través de sus redes sociales, el inconveniente surgió cuando, al intentar tramitar su visa, mencionó su pasado con el consumo problemático de sustancias, un tema que ella misma enfrentó con valentía y del que lleva 13 años en recuperación.

Fabiana Cantilo

"Me aconsejaron que no hable, pero no puedo con mi genio . Tengo que explicar", comenzó diciendo Fabiana en un video publicado en su cuenta de Instagram. Con la sinceridad y autenticidad que la caracterizan, relató cómo fue el proceso: "Yo saqué a la luz que estoy en recuperación hace 13 años. El tipo me preguntó si tenía problemas con las drogas. 'Sí, pero hace mucho', le digo. Las otras veces que fui a Estados Unidos, que fui millones de veces, mentí. Porque sí paré de drogarme hace trece años, antes me drogaba".

La honestidad de Fabiana, lejos de ser reconocida como un acto de transparencia y superación personal, parece haberle jugado en contra esta vez: "Están viendo si me dan o no me dan la visa por decir la verdad. Es como todo al revés. Al final es muy gracioso", reflexionó con un tono irónico ante la absurda razón por la que podrían haberle negado al entrada al país de Donald Trump.

El anuncio de Fabiana Cantilo

La cantante también aprovechó para reflexionar sobre el impacto de haber hecho pública su lucha contra las adicciones: "Es un momento súper heavy en Estados Unidos y, cuando vas a entrar, te preguntan si tuviste problemas con las drogas. Pero, como Gastón Pauls y yo rompimos el anonimato para ayudar a otras personas para que vean que se puede vivir sin drogas, ahora viene con un castigo".

Con una mezcla de humor y resignación, Fabiana agregó: " Todo es por algo, por ahí me iban a matar allá ". Sin embargo, también dejó claro que no sabe en qué instancia se encuentra el trámite para resolver su visado: "Nadie me juna a mí en Estados Unidos, soy una hormiga más. Está lento el asunto entonces no podíamos seguir con la gira".

El comunicado oficial emitido por su equipo había sido breve y sin mayores explicaciones, limitándose a informar sobre la devolución de las entradas. Pero Cantino decidió hablar directamente con sus seguidores para darles su versión de los hechos: "Les quería decir de mi boca y no con ese comentario milico que tuvimos que sacar ".

La noticia generó un profundo malestar entre sus fanáticos y colegas del ambiente artístico, quienes ven en Fabiana Cantilo no solo a una talentosa cantante sino también a una mujer valiente que decidió compartir su historia para inspirar a otros. Su sinceridad y compromiso con la verdad son cualidades que marcaron su carrera y que ahora parecen ser motivo de un injusto obstáculo para su trabajo. Sin embargo, las buenas noticias no tardaron en llegar y, en una storie también contó que su próximo show será en el Luna Park. ¡Fuerzas Fabi!