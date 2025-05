"Él está re triste y ella insoportable, nada le cae bien": Laurita Fernández se separó de "Peluca" Brusca

Laurita Fernández volvió a romper corazones. La actriz se separó de Claudio "Peluca" Brusca, el productor ejecutivo de su propio programa, con quien compartió más que una historia de amor, sino también el desayuno, las tareas del hogar y hasta los horarios cruzados de la tele. La noticia corrió como fuego por los pasillos de Kuarzo y explotó en LAM, donde Ángel de Brito lo dijo sin vueltas: "Él está re triste, y ella está insoportable. Nada le cae bien". ¿Qué pasó? ¿Una pelea? ¿Celos? ¿Un escándalo? Nada de eso. Fue más simple... y más cruel: Laurita, de un día para el otro, le dijo a Brusca que quería estar "sola". Él, según los panelistas, quedó sorprendido.

La parte más incómoda del drama es que Peluca no puede ni llorar tranquilo. Porque cada mañana tiene que verla. Sí, la dupla profesional de Bienvenidos a ganar sigue intacta... al menos frente a cámara. Pero detrás de escena, el clima está más espeso que una torta húmeda (de las que él solía preparar para ella). Pepe Ochoa lo pintó clarito: "Él está enamoradísimo y no lo puede creer. No había peleas, no había crisis. Fue pum, chau, se terminó".

La pareja, que se conoció trabajando en Bienvenidos a bordo allá por 2022, había dado varios pasos de compromiso: convivencia, viajes a Nueva York y las Maldivas, y la adopción de una perrita a la que llamaron Miel (y que ahora podría necesitar custodia compartida). Si algo dejó claro el panel de LAM es que Laurita tiene un historial amoroso que no deja títere con cabeza. "A todos los dejó", afirmó Ángel de Brito.

Resulta que el conductor de América TV no dudó en enumerar todos los corazones que supo romper la bailarina: Federico Hoppe, Fede Bal, Cristian U, Nicolás Cabré, Matías Alé... y ahora Peluca. "Se tienen que ver la cara todos los días pero ella es muy profesional y no es la primera vez que le pasa esto de separarse de alguien con quien trabaja", sostuvo de Brito, a lo que Ochoa agregó: "Él no se la veía venir, no lo podía creer porque sigue perdidamente enamorado de ella".

Fede Bal y Laurita Fernández cuando eran pareja.

Lo curioso es que la bailarina y actriz nunca ocultó que le costaba proyectar a largo plazo. De hecho, hace apenas unos meses decía en entrevistas que no se imaginaba siendo madre joven y que por ahora estaba enfocada en su carrera. Tal vez, demasiado enfocada. Hasta hace poco, Laurita hablaba maravillas de la convivencia con el productor de su programa: que él cocinaba, hacía las compras, se encargaba de todo... "Yo soy un desastre, él es un genio", decía entre risas. Pero también dejaba entrever que el desfasaje de horarios complicaba la dinámica. "Él se levanta muy temprano, yo llego tarde. Vivimos cruzados".

Federico Hoppe y Laurita Fernández antes de su separación en 2016.

¿Habrá sido eso lo que la empujó a pedir tiempo y espacio? ¿O simplemente se cansó de lo previsible y fue por lo inesperado, como suele hacer? Lo cierto es que esta ruptura no solo sacude lo emocional, sino también lo laboral. Porque aunque Laurita ya tiene experiencia separándose de compañeros de trabajo (hola, Hoppe), esta vez hay un ingrediente más: Peluca es quien decide, coordina y produce su día a día en la tele. Es decir, si hay algo que no puede hacer... es evitarlo. Mientras Brusca intenta recomponerse y no llorar entre tanda y tanda, Laurita sigue brillando en teatro. El amor, parece, quedó en camarines.