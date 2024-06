"Inchapable estoy": el cambio estético de Romina Malaspina que le arruinó los labios

Romina Malaspina saltó a la fama durante la primera edición de Gran Hermano que se llevó a cabo en América TV, allá por el 2015. Después de su experiencia en aquel reality, continuó con su carrera como modelo y viajó por distintos países, como Estados Unidos, Chile y España. Sin ir más lejos, una vez salió de la casa, participó del reality Doble tentación, emitido por el canal chileno Mega en 2017, donde fue expulsada por agredir a una compañera.

También fue parte de otro programa de aventuras llamado Supervivientes, que se transmitió por la televisión española en 2018. Y a partir de ahí comenzó un notable cambio físico que la hace lucir muy diferente a como la recordamos de nueve años atrás. La modelo tuvo que interrumpir sus proyectos en Estados Unidos y se vio obligada a regresar al país a causa de la pandemia. En ese contexto, había aceptado gustosa el rol de conducir el noticiero de Canal 26.

Romina Malaspina

Por entonces, la señal había renovado su pantalla e incorporado a figuras de la talla de Sol Pérez, hoy en Telefe, y Celeste Muriega. Lo cierto es que una vez debutó en el noticiero de canal 26, el 1° de junio del 2020, en decenas de grupos de WhatsApp comenzaron a preguntarse quién era la joven conductora del noticiero sin reconocer que se trataba de la ex hermanita. A través de Instagram, Malaspina supo mostrar los evidentes cambios que sufrió su cuerpo.

De hecho, las modificaciones en su aspecto físico van desde sus orejas hasta sus labios, pasando por el busto y la cintura. La bella rubia decidió transformar aquellas partes de su cuerpo con las que no estaba conforme -básicamente todas- a través de la cirugía estética. "Todos tenemos pequeñas manías y yo la verdad que soy partidaria de que cada cual mejore lo que quiera y pueda", afirmaba tiempo atrás al recordar su paso por una clínica de la capital madrileña para someterse a distintas cirugías estéticas.

En ese lugar le "contaron sobre este sencillo procedimiento, que solo requiere anestesia loca y además es muy rápido", anunciaba Malaspina, pidiéndoles a sus seguidores que se fijen en "el nuevo aspecto de mis orejitas, están perfectas y les puedo contar que en menos de 48 horas estaba excelente". Una decisión que, para ella, valió la pena y que incluso, afirmó, hubiese hecho mucho antes si contaba con los recursos necesarios.

Así se veía Romina en Supervivientes

Pero en las últimas horas, Malaspina confesó su última intervención estética en sus labios no terminó muy bien. Según explicó, se sometió a un procedimiento llamado micropigmentación y el proceso terminó dañándole sus labios. "Les cuento algo inédito, tengo los labios como una lija, las que raspan fuerte. Hace como tres años me hice esa basura que es como que te hacen un tatuaje en el labio para que te quede pintadito de color. Yo le dije a la chica un color suavecito y me hizo este casi rojo. Salí de ahí y me quería pegar un tiro", detalló y siguió: "Dije, 'ya se me va a bajar'. No se bajó nunca. Pasaron tres años y no se iba".

El antes y el después de Malaspina

Por este motivo, contó que comenzó a hacerse "láser en los labios" y destacó que se trata de un procedimiento "muy doloroso". "Pero para que la piel se caiga, es como que se ponen duros como la lengua de los gatos. Inchapable estoy. Seguro pensaban que me pinto la boca de rojo todo el tiempo. No. este es el color que tengo tatuado y no me gusta. No sé la verdad por qué lo hice porque mi color de labios naturales era tan lindo. Pero bueno, gracias al láser, en poco tiempo volvemos", concluyó Romina, quien por primera vez se mostró públicamente arrepentida de los cambios estéticos que se hizo en su cuerpo y que afectaron a su salud.