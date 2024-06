Roberto Pettinato contó la intimidad de su hijo Felipe acusado de abuso sexual: "Es el típico quilombo familiar"

9 meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple fue la condena que se dictó a Felipe Pettinato -hijo de Roberto Pettinato- desde el el Juzgado N°1 de San Isidro por haber abusado de una adolescente de 14 años, hermanastra de en ese entonces su pareja. Ese abuso se perpetró en el año 2018 y en 2024 se dictó la condena.

Por su parte, Tamara Pettinato había contado: "En este caso es una chica que dice que ella estaba tirada en un sillón y Felipe pasó caminando a la cocina y le tocó la cola como por arriba del pijama y siguió caminando. Después no habló nunca con él".

Y, para ayudar a su hermano, declaró ante la justicia: "Hablé de cómo estaba él ese año. Bueno, hace muchos años que viene muy mal él con su adicción, pero ese año en particular estuvo todo el año mal. O sea, no podías tener una conversación lógica con él. Que eso es lo que yo declaré. Yo en el momento no estuve".

Ahora, quien rompió el silencio es el mismísimo Roberto Pettinato en una entrevista con el programa de chimentos Socios del Espectáculo (El Trece) en donde confirmó el estado de salud de su hijo y contestó la pregunta del millón: qué piensa sobre la condena de su hijo.

"Felipe está muy bien. Sigue internado. Pero está muy bien. Realmente es un muy buen paciente", contestó Roberto sobre su hijo de 31 años.

Bajándole un poco el dramatismo que la situación conlleva, el comediantes y presentador de televisión refirió a la denuncia de abuso en la que está implicado su hijo: "Este es el típico quilombo familiar que todo el mundo tiene, en algún lugar, con otras características; pero siempre hay un quilombo".

Para terminar y un poco resignado, explicó: "Y bueno, uno lo vive lo mejor que puede. No estamos cagándonos de risa". Para continuar, Pettinato habló sobre los dimes y diretes que se esparcieron por los medios de comunicación: "Muchas veces, no en Socios, pero en otros programas, viste como que se creen que 'Los Pettinato'... y la verdad me hacían reír porque se creían que nosotros teníamos el poder de hablar con la Justicia y decirle que el pibe que...".

Pero no es el único episodio que Felipe sostiene con la justicia. También está implicado por la muerte de Melchor Rodrigo, su neurólogo y amigo que murió calcinado en el departamento del hijo de Pettinato en extrañas circunstancias.

Sobre esto, Roberto no tuvo ningún pelo en la lengua y contestó: "Lo que lamento es que nadie lo sepa, salvo el fiscal que de golpe agarra y dice: 'A mí me parece que lo mató...'. Como en las películas".

Siguiendo esa misma línea, Pettinato reflexionó: "Yo digo: 'Qué loco, qué rápido que lo dedujo, porque acá dice que hay 20 mil millones de pruebas de que nadie mató a nadie'. Habría que investigar bien qué es lo que dice la causa. Es muy feo".

Pettinato respondió sobre su violencia de género

Una de las denuncias contra Roberto Pettinato fue la de Fernanda Iglesias cuando trabajaba con él en el ciclo Un Mundo Perfecto. Además de contar que Pettinato "se masturbó" en su cara sin su consentimiento, hubo una situación que también denunció y de la que hizo eco Analía Franchín, que informó: "Ellos salían de una fiesta. Ella trató de salir corriendo, él la corrió, la agarró, la pateó en el piso y ella estaba a los gritos diciendo que no iba a tener relaciones. La gente se empezó a meter adentro de las casas, llegó el policía de la Metropolitana, les labró un acta en el momento y él se escapó. Ella quedó golpeada, tirada en el piso".

Todavía no se sabe en qué quedó la causa y es por eso tal vez la respuesta de Pettinato al ser consultado sobre las denuncias (públicas) que caen sobre él: "No hay denuncias. Eso es un error muy grave, muy grave, porque una cosa es denunciar y otra cosa es señalar. Una cosa es señalar y otra cosa es la denuncia en sí misma", dijo y continuó: "Denuncia no hubo nunca porque estuve años parado en Tribunales esperando a ver dónde están las fuckin' denuncias".

Haciendo caso omiso, Pettinato reafirmó: "Yo trabajé con 20 mil millones de personas. O sea que son 25 años de televisión con miles de personas",explicó el ex conductor de televisión y agregó defendiéndose: "Bueno, ¿por qué hay miles que me quieren y otras que no? O por ahí con algunas pasó algo, con otras no pasó nada. Con otro pasó no sé qué. Me peleé con Nacho Goano. Recién estábamos hablando con Karina Mazzocco lo más bien...", contó.

Roberto Pettinato disparó intempestivamente: "¿No se te dio por llamarlas (a quienes lo llamaron acosador) y preguntar qué paso?", explicó y para terminar dijo: "Las que las llamé, saben que las llamé. Y tampoco lo dicen. La puta madre. No pegó una, ni llamándote".