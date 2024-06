Calabró, entre las disculpas a Barbano y el enojo por el viaje que no fue: "Ella lo invitó a Londres y él la rechazó"

Las redes sociales se revolucionaron durante la gala de los Martin Fierro de la Radio a raíz del incómodo momento que vivieron Marina Calabró y Rolando Barbano. La periodista ganó el premio a Mejor Columnista de Espectáculos por su labor en Lanata sin filtro (Radio Mitre) y previo a recibir su estatuilla, abrazó a quien supo ser su pareja y le dio un cálido beso en la nuca. Luego, arriba del escenario y con su premio en la mano, hizo un extenso monólogo dedicándole el logro a sus compañeros y, claro está, a quien definió como su "amor". "Lo quiero compartir y dedicárselo con mi amor. Sí, a vos... Rolando", manifestó mientras su "enamorado" se hacía el desentendido.

Mientras Calabró daba su discurso, la cámara enfocaba al periodista -que había asistido a la ceremonia con uno de sus hijos- haciendo gestos de negación e incomodidad ante la exposición. Pero la polémica terminó de estallar cuando él ganó el Martín Fierro a Mejor Columnista de Policiales y al levantarse a recibir la estatuilla, besó a Marina en la frente y subió al escenario junto a su hijo. Ya arriba del escenario, le dedicó la estatuilla a todos: a su hijo Rocco, a su hija Nina, a su papá, a su mamá, a su hermana, a mis amigos, y hasta ¡a la gente de la 271. Se lo dedicó a todos menos a una persona: a Marina, quien rápidamente se convirtió en tendencia en las redes.

Marina Calabró y Rolando Barbarno

Con su nombre dando vueltas por todos lados, Calabró usó algunos segundos de su programa en El Observador para dejar la polémica de lado y aclarar que "lejos" estuvo de querer "incomodar a alguien por decirle lo que siento". Y acto seguido, le pidió disculpas a Barbano. "Me impresiona el revuelo que se armó por una oración, por decir, se lo dedico a mi amor, por una declaración de amor que uno no espera nada de vuelta, es lo que a uno le nace de las tripas, del corazón", explicó Marina.

Y siguió: "Y más en un momento de enorme emoción ante la sorpresa y la revolución que generó en mí haber ganado un premio que ustedes son testigos, no esperaba ni de casualidad. Lo único que quiero que quede claro es que lejos de mi intención herir a alguien y molestar a alguien, así que le pido disculpas a Rolando si le molestó, si lo incomodó, si lo hice sentir mal, lejos de mi intención y lejos de lo que se me pudo cruzar por la cabeza en ese momento".

De acuerdo con la periodista, su intención siempre fue decirle a quien considera sui pareja (o ex pareja) lo que le pasa "por el corazón". "No pretendía ninguna retribución, ningún espejo. Las disculpas son a él, a Rolando Barbano, y no le estoy dando explicaciones al mundo por un sentimiento, sino a la única persona que pude incomodar porque estaba con su hijo en la mesa y porque además no se la vio venir. Por eso mis disculpas son hacia él. Ahí empiezan y ahí terminan", sentenció.

Barbano le dio un beso en la frente antes de ir por su estatuilla

Lo cierto es que el incómodo momento generó miles de opiniones por dentro y fuera de la gala, al punto que Barbano bajo del escenario siendo abucheado por los presentes por no devolverle el gesto a Calabró. Marcela Tauro, íntima amiga de Marina, dio detalles de la relación que tienen ambos periodistas y la califico de "tóxica". Además, Calabró le dio a entender que cuando Barbano agradeció a "la 271", en realidad se refería a ella, pero que luego el periodista se lo negó. "Yo hablo todos los días con Marina y sé toda la situación. Todo. No es el primer desplante que él le hace a ella, visto desde mi punto de vista. Evidentemente ella está ciega", dijo.

La panelista definió a Marina como "tóxica" porque "no suelta". "La toxicidad no viene de ella solamente. Él también la fomenta. Yo trabajo en la misma radio y estoy en los pasillos. Si yo no quiero saber nada más con vos, entonces no te 'alimento'. Si el jueves me voy a tomar algo con vos, paso la noche con vos y a los demás les digo que no, está jugando un juego", ejemplificó. Adentrada en el tema, Tauro confesó la verdadera razón por la cual Marina estaba triste: "Les voy a contar por qué estaba mal. Marina no iba a ir a la entrega de los Martín Fiero y él tampoco. Tenían un viaje. Ella lo invitó a él a Londres. El vuelo era para ayer".

La reacción de Marina luego de que el periodista la ninguneara

En ese sentido, reveló que cuando sacaron el pasaje "no se dieron cuenta de que era el Martín Fierro y el Día del Padre". "Él le dice que no iba porque quería ir a la entrega y quería estar acá para la fecha. Ella lo invita a él, todo en primera y en un hotel cinco estrellas. Al margen, hay otro viaje a Río de Janeiro, que sería este fin de semana largo. Lo invita por el Día del Padre y no sé qué. Obviamente, ellos tienen que pedir días porque trabajan en el mismo lugar", sostuvo la panelista, dando a entender que Calabró era quien se ocupaba de los gastos de la pareja, y cerró: "Él le dijo que no y es el segundo viaje que pierde... Hagan la cuenta económica, además de la emocional".