Jenifer Lauría y su insólita explicación sobre por qué le pegó a Centurión por la espalda: "Estuvo de gira y..."

Semanas atrás, los fanáticos de Gran Hermano habían confiado en Jenifer Lauría para que regrese a la casa más famosa del país para vengarse de Giuliano Vaschetto, que en su ausencia estuvo con otra compañera. Sin embargo, la joven no hizo nada de lo que prometió y en la actualidad está fuera del juego y de novia con "Nano". En este contexto, la parejita visitó LAM donde no sólo contaron detalles de su romance, sino que además se habló del polémico video donde se la ve a la mediática golpeando a Ricardo Centurión, su ex pareja y padre de su hija, por la espalda. La ex hermanita nunca ocultó su pasado como "botinera" y a los pocos segundos de ingresar a la casa ya había contado sobre su relación con el jugador de Vélez Sarsfield. Incluso, reveló que su vínculo con el entorno del futbolista no era el deseado.

Jenifer Lauría visitó LAM y no se guardó absolutamente nada

Lo cierto es que durante su segundo ingreso, el programa de Ángel de Brito hizo públicas las imágenes donde Jenifer baja de un auto y golpea por detrás a Centurión. Fue por este motivo que, invitada en el piso del ciclo de América, trató de explicar el contexto de aquella discusión: "El video es de febrero de 2021. Él se fue a entrenar a la mañana y me mandó un mensaje diciéndome que no iba a volver a comer porque se juntaba en Nordelta con los amigos. Yo le pedí que por favor no se metiera en problemas porque hacía poco había salido la denuncia de Vélez a los jugadores", inició su relato.

"A las 17 le escribí para ir a comer con su familia y no me respondió, yo le seguí escribiendo y no recibía respuesta, hasta que me llega un video donde está en un barco con un montón de chicas, gritando y en shortcito. Por esto le escribo, pero nunca volvió. Eso fue el 6 de febrero y yo volví a verlo recién el 8", continuó la empleada administrativa.

Si bien Jenifer reflexionó sobre que la violencia nunca es el camino, pidió empatía: "Obviamente que la violencia está mal, pero pónganse en mi lugar. Yo estaba embarazada de cinco meses y él con minas en un barco. Él estaba de gira y por eso fue el cachetazo". Por otro lado, confirmó que su ex actuó el desmayo: "Cuando yo le pegué, él se quedó parado y cuando vio que salió la madre, se tiró. Es mentira que quedó noqueado al igual que decir que estuvo tirado 10 minutos. El se tiró al piso a propósito. Hacía dos días que estaba de gira, mirá si con un cachetazo voy a voltear a una persona de casi 1.80", sentenció y dio a entender que Centurión estaba bajo el efecto de sustancias.

"Fue la única vez que reaccioné de esa manera y me la hizo padecer. Volvió a casa, armó sus cosas y se fue mientras yo estaba embarazada", sostuvo y resaltó que siempre fue la víctima de esa relación donde la violencia y manipulación estaban a la luz del día: "Yo estaba enamorada y quería estar con él, pero me hizo un montón de cosas así", lanzó bajo la atenta mirada de su actual, Giuliano Vaschetto, que se encontraba a su lado.

Jenifer Lauría contó cómo vivió su embarazo con Ricardo Centurión

Para dar por terminado el tema, Jenifer Lauría fue contra los familiares del futbolista: "A pesar de todo lo que me hicieron, yo dejé que vieran a mi hija igual. La familia de él conoció a mi hija a los cuatro meses porque decían que no era hija de él. Permitieron un montón de cosas que me hizo él. La hermana sabe muy bien". Aunque la influencer confesó que aquella fue la primera y última vez que reaccionó de manera violenta, en su paso por la casa contó que es "mano suelta" cuando discute, haciendo referencia que quería golpear a Chiara Mancuso, su enemiga dentro de la casa, ya que se disputaban el amor de "Nano".