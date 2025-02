Drama, lágrimas y egos: Marina Calabró, Rolando Barbano y el picante descargo de De Brito

Si el rating dependiera del drama, A24 debería estar en su mejor momento. Marina Calabró y Rolando Barbano, la flamante pareja estrella del canal, protagonizaron un pase televisivo que tuvo de todo: incomodidad, ironía y hasta risas falsas a partir de los rumores de llanto tras las cámaras que había instalado Pepe Ochoa horas antes a través de las redes sociales de LAM. Como si fuera poco, el siempre picante Ángel de Brito decidió meter la cuchara y el escándalo estalló en redes sociales.

La escena transcurría con normalidad hasta que Barbano lanzó un comentario irónico que detonó la tensión: "¿Usted sabe cuál es mi fobia principal?" Marina, que al parecer ya venía con la chispa prendida, respondió sin titubear: "¡El bajo rating!" Pero Barbano, con la rapidez de un periodista curtido en debates, contraatacó: "No, le tengo más fobia a la cámara de LAM". Calabró, entre risas que sonaban más falsas que promesa de político en campaña, intentó encender un poco más el momento con una irónica frase contra el programa de De Brito: "Eso me gustó, eso me gustó. Tendría que haberlo adivinado. Se los regalamos eso, si se los regalamos. Nos quieren tanto".

Fiel a su estilo, Ángel, desde sus redes, no se achicó y le lanzó un misil directo a Barbano: "No te preocupes, Rolando, que las cámaras de LAM no te buscan más. Segí humillando a esta pobre mujer. #LAM sigan con su show patético". ¡BOOM! Explosión en la farándula. Si bien Calabró se mostró entera al aire, los rumores dicen que tras el programa del día anterior no la pasó tan bien. Según Pepe Ochoa, community manager de LAM, la periodista se habría retirado del estudio "con cara de pocos amigos" después de que en el pase se recordara el episodio de los Martín Fierro, donde Barbano le cortó el rostro en plena dedicatoria amorosa.

Para refrescar la memoria: el año pasado, al recibir su premio a Mejor Columnista de Espectáculos, Marina se lo dedicó a su novio con corazón en la mano. Pero cuando las cámaras enfocaron a Barbano, su expresión fue más de "no me comprometas" que de "te amo". Y cuando él ganó en su categoría, optó por la mención protocolar sin devolución de afecto. Cualquier persona con antena emocional habría detectado el cringe del momento. No es de extrañar que la herida quedara latente y que, al recordarla en el pase de A24, Marina no pudiera disimular su incomodidad.

El furioso posteo de De Brito

A pesar de los cortocircuitos públicos, Calabró sigue manteniendo la llama del romance encendida. Hace unos días, en Gran Hermano, sus compañeras de panel le tiraron la pregunta clave: "¿Cuándo te casás?". Marina, entre titubeos y sonrisas, respondió con un "No hay que descartar nada". Tal vez la pregunta correcta no sea "¿cuándo se casan?" sino "¿cuánto drama más aguantarán en vivo?". Lo cierto es que, entre ironías, pases tensos y dardos de Ángel de Brito, la relación entre Calabró y Barbano se ha convertido en un show aparte. ¿Tendrán una reconciliación televisada o la próxima escena será en un estudio de abogados? Habemus novela.