Llovieron las críticas sobre Zaira Nara y Juli Poggio en el viaje de Pandora: "Siempre la misma tanga"

Año tras año, una importante marca internacional de joyas convoca a celebridades de todo el mundo para disfrutar de eventos que combinan moda y cultura. En esta oportunidad, Jimena Barón, Pampita, Zaira Nara, Stephanie Demner y Julieta Poggio fueron las elegidas para representar a Argentina en la reunión anual de Pandora.

En primera instancia, Wanda Nara sería una de las figuras que representaría al país, con un contrato de 10.000 dólares, más pasajes y estadías para su peluquero. Sin embargo, con los polémicos enfrentamientos que vivo con Mauro Icardi decidió darse de baja y allí ingresó su reemplazo: Jimena Barón, quien en 24 horas no sólo tuvo que prepararse para un vuelo de 30 horas, sino que además se puso manos a la obra para armar la valija y cumplir con el dress code planteado por la empresa.

Pampita, Zaira Nara y Juli Poggio viajaron juntas a Tailandia

Cada una de las influencers usó sus redes sociales para mostrar los detalles del viaje, desde que se subieron al avión hasta los paseos turísticos por Tailandia, pasando por pijamadas en el avión y un espectacular room tours por las habitaciones del lujoso hotel en Bangkok.

Si bien las celebridades disfrutan del turismo local, en ciertos momentos deben cumplir con la agenda organizada por Pandora. En la primera noche, fue la presentación oficial de la velada y los looks de las argentinas no pasaron desapercibidos: les tocó ponerse en acción y preparar el primer outfit para una noche de gala, cuya temática era de "moño". Fue entonces que cada una, a su estilo, sumó este elemento en sus looks.

Jimena Barón, Pampita, Zaira Nara, Stephanie Demner y Julieta Poggio fueron las elegidas por Pandora

Julieta Poggio optó por una camisa corta, que en sus mangas largas destacaban los moños; por su parte, Zaira Nara eligió un vestido negro transparente con un moño en el cuello. Stephanie Demner apostó por un vestido del mismo color que su colega pero en strapless y una llamativa columna de moños.

Jimena destacó entre sus colegas con un conjunto de brillos total: la parte de arriba con un top cuello alto cubierto de con tachas bombe bordadas a mano, que combinó perfectamente con un pantalón ancho en negro con brillos, las joyas complementaron el outfit y el moño estuvo presente en su peinado recogido.

Los usuarios de X no perdonaron a Zaira Nara y la tildaron de "ordinaria"

Felices por la experiencia, las modelos posaron tanto en grupo como individualmente. Las imágenes recorrieron las plataformas con gran rapidez y fueron las protagonistas de numerosas críticas cibernéticas: "¿Como que raros los outfits no?"; " El satén es de groncha, pero peor Zaira Nara que fue en bolas . Jimena y Pampita devoraron"o "La única que entendió que iba a un evento de accesorios es Jimena", fueron algunos comentarios en redes.

Quien no logró convencer al público digital fue la hermana de Wanda Nara, que se llevó todas las críticas a la hora de elegir un look transparente: "Por favor alguien le puede dar ropa a Zaira, no puede ser que siempre clave la misma tanga negra. Basta ordinaria" o "Zaira parece recién llegada a la casa post fiesta de 15 con el camisón y un moño del carioca" opinaron en X, ex Twitter.

Los atuendos estarían siendo un problema en el viaje a Tailandia: Juli Poggio vivió un momento de tensión a la hora de vestirse para visitar al Buda de Oro, uno de los templos turísticos más importantes del país. El mismo tiene una regla imposible de romper: para visitar el lugar se deben tener los hombros y rodillas tapadas , por respeto a la religión.

La ex participante de Gran Hermano no lo sabía por lo que optó por un look total white con una musculosa. Debido a esto, la joven tuvo que improvisar: "Juli se trajo la bata del hotel, porque estamos en un templo que hay que estar cubierta. Pero ella vino desnuda, trajo tacos de colores y accesorios. Esos son los cambios", bromeó Barón en historias de Instagram.

Poggio en el Buda de Oro

Finalmente, la Juli Poggio lució un look canchero con la bata del hotel que combinó perfectamente con la ropa elegida para el segundo día de excursión. Pese a las opiniones cibernéticas y los problemas fashionista, las modelos argentinas disfrutan de los paseos por Tailandia, donde van equipadas con las mejores joyas de Pandora.