Jony Viale faltó a la mediación, Esmeralda lo entregó y Tinelli anunció que irá "hasta las últimas consecuencias"

Si algo le faltaba a la disputa judicial que Marcelo Tinelli esgrimió contra Jonatan Viale por haberlo vinculado al narcotráfico y a la corrupción, era que Esmeralda Mitre respaldara al conductor del Bailando por un sueño y fuera en contra del periodista de la señal LN+, perteneciente a la empresa de la que ella tiene un 25 por ciento de las acciones. "El Cabezón" está convencido de que conseguirá los $60 millones que irán para el Garrahan y nada parece correrlo del juicio en camino.

"Mi total solidarización con Marcelo Tinelli. Como accionista del diario La Nación intimo al presidente del Directorio Julio Saguier, que no avale Jonatan Viale. Deben indemnizar a Tinelli y familia, debe haber una rectificación. Lo voy a repetir mil veces: deben cumplir con el código de ética periodística que impuso mi padre Bartolomé Mitre, que dijo: 'no hay libertad sin libertad', pero no difamación partidista. ¡Es un escándalo!", escribió la actriz y heredera del grupo en su cuenta de X.

Los tuits de Esmeralda Mitre en defensa de Marcelo Tinelli y contra Jonatan Viale.

La reacción proviene a los hechos que sucedieron en los últimos días, en los cuales tal como se sospechaba, el periodista -hijo del fallecido Mauro Viale- no se presentó a la mediación dispuesta para aclarar la acusación de Tinelli. Cabe recordar que el conductor apuntó a un video viral en el cual se lo ve a Viale pidiéndole explicaciones por los hechos de corrupción del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

"¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde o no?", se preguntaba Jony en su programa nocturno, tras ver un video del ex funcionario en los estudios del Bailando cuando su ex pareja Jésica Cirio bailaba.

"Repito, no es Insaurralde. Es un sistema corrupto, no nos hagamos los boludos. Si barremos, baremos todo. Es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos, periodistas corruptos y políticos corruptos que viven del juego clandestino y del narcotráfico", acusaba en aquel momento.

Marcelo Tinelli

Fue por esta acusación agazapada del periodista que Marcelo tomó la decisión de avanzar por la vía judicial contra la difamación recibida. Por todo lo sucedido, el conductor pidió 60 millones de pesos, de los cuales trascendió a la prensa que irían directamente al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, el mayor centro médico de alta complejidad pediátrica del país y del cual el hombre de Bolivar es "padrino".

El pedido de dinero se da en el marco de muchas irregularidades en los pagos de sueldos de la empresa LaFlía con la que produce Bailando 2023. Ya son dos meses de atraso en los salarios de los artistas que participan del programa y de los integrantes de los equipos que proveen la parte técnica del show. Además, se sabe que Daniel Vila le realizó un duro recorte al presupuesto del próximo año que tendrá el certamen de danza.

Jonatan Viale.

La intromisión de Esmeralda en defensa de Tinelli también tiene su correlato en la disputa que mantiene con una parte de su familia Saguier, quienes llevaron las riendas de la empresa familiar tranquilos hasta que la hija de Bartolomé Mitre logró hacer valer su derecho como legítima propietaria del 25 por ciento de la participación accionaria de la compañía. Sin embargo esto no significa un detrimento sino más bien un respaldo para Marcelo. Las versiones que llegaron a BigBang es que el faltazo de Viale enfureció por completo a Tinelli, y que esto determinó aún más al conductor de seguir avanzando en el juicio contra el periodista. "Hasta las últimas consecuencias", repitieron.